Je najvplyvnejšou osobnosťou 21. storočia, kontroverziám neuniká: Stať sa prezidentom Kanyemu Westovi poradil Boh

O egu známeho rapera, producenta, influencera a prakticky si sem môžete doplniť čokoľvek vám prídem na um, sa toho narozprávalo už dosť. Jeho reči o všeličom možnom môžu pobaviť, ale i prekvapiť a nie vždy ich všetci berú vážne. Keď preto ešte v roku 2015 Kanye West hovoril o svojom cieli kandidovať za prezidenta USA, nikto mu neveril, že to myslí vážne. Raper však túto tému počas uplynulého víkendu vytiahol opäť a zdá sa, že to myslí smrteľne vážne.

Kanye West v sobotu 4. júla 2020 na sociálnej sieti oznámil, že sa bude v tohtoročných voľbách uchádzať o prezidentský post, zneli titulky v médiách po celom svete. „Musíme teraz uskutočniť prísľub Amerike tým, že budeme veriť Bohu, zjednotíme našu víziu a budeme budovať našu budúcnosť. Kandidujem za prezidenta Spojených štátov,“ napísal West v príspevku na sociálnej sieti Twitter. Ako informovala TASR, k postu nezabudol pripojiť vlajku USA a hshtag #2020VISION.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION — ye (@kanyewest) July 5, 2020

Myslí to vážne? Vyzerá, že áno

Bezprostredne nebolo jasné, či to West s kandidatúrou myslí vážne. Do volieb 3. novembra totiž zostávajú 4 mesiace a nie je ani jasné, či vôbec predložil oficiálne dokumenty potrebné na to, aby ho zaradili na štátne volebné lístky. Lehota na zaradenie nezávislých kandidátov na volebné lístky zatiaľ v mnohých štátoch USA neuplynula, informuje TASR.

Nie je to však prvýkrát, čo Kanye svoje vysoké ambície stať sa prezidentom Spojených štátov amerických prezentoval na verejnosti. Prvý raz o nich hovoril na odovzdávaní cien televízie MTV v roku 2015, hoci neskôr povedal, že do volieb nenastúpi skôr ako v roku 2024, priblížila podľa TASR agentúra DPA.

Svojím nedávnym vyhlásením si slávny raper získal pozornosť azda všetkých. A vzhľadom na úradujúceho prezidenta Donalda Trumpa dokonca mnohí vyjadrili presvedčenie, že by sa novou hlavou Spojených štátov pokojne mohol stať. Nasvedčuje tomu tiež fakt, že zaujímavým kandidátom by mohol byť najmä pre mladšie ročníky, pre ktorých je vzorom a medzi ktorými má nemalý vplyv. Ľahké to mať ale rozhodne nebude.

Raper, spevák, hudobník, producent…

Fenomén 21. storočia, ako o sebe rád rozpráva, bol vo svete šoubiznisu známy začiatkom nového milénia ako producent. Pracoval pre štúdio Roc-A-Fella Records a pracoval na niekoľkých úspešných singloch iných umelcov a hudobníkov. Zlom v jeho kariére nastal v roku 2004, keď sa rozhodol vydať svoj debutový rapový album The College Dropout. Podarilo sa mu to a hudobný svet dostal legendu, ktorá s každým ďalším vydaným albumom získavala rešpekt na hudobnej scéne i mimo nej. No s čoraz väčšou slávou prichádzali na rad aj prvé kontroverzie.

Kanye West nepochybne patrí k legendám súčasnej pop music. Okrem rapu sa nebojí experimentovať aj s ostatnými žánrami a viacero jeho nahrávok bolo označených za mimoriadne kvalitné počiny. Album My Beautiful Dark Twisted Fantasy vydaný v roku 2010 kritici označili za najlepší album dekády. Uspel aj s ostatnými nahrávkami.

Najoceňovanejší, najpredávanejší, najvplyvnejší

Hudobný šoubiznis však nie je tým jediným, čo Kanyeho živí. Svoj vplyv si veľmi dobre uvedomuje, preto jeho ohlásená kandidatúra na prezidenta USA vlastne nie je žiadnou zvláštnosťou. Ak by sa mu predsa len poradilo uspieť, bol by pomerne pestrou postavičkou celosvetovej politiky.

Ak sa ale pozrieme na jeho kariéru, zistíme, že úspešne sa mu podarilo usadiť aj v módnom priemysle. Jeho meno sa spája so značkami ako Nike, Louis Vuitton či A.P.C., s ktorými rozbehol limitovanú kolekciu oblečenia i obuvy. Toto všetko dokonca vyústilo do značky Yeezy v spolupráci s Adidas v roku 2013 a tá pokračuje dodnes. Tenisky Yeeze sú akýmsi symbolom (nielen) rapovej mládeže a každý, kto ich nosí na nohách je rešpektovaným členom tejto subkultúry. Samozrejme, ako a kde. Aj tieto často limitované kúsky obuvy sa vypredávajú rýchlosťou blesku, nech pri nich svieti akákoľvek cenovka.

No a aj vďaka týmto počinom sa Kanye vyprofiloval na jedného z najuznávanejších umelcov šoubiznisu. Pri jeho mene už nesvieti len raper, spevák a producent, ale aj skladateľ, módny dizajnér, zabávač a kreatívec, keďže založil vlastnú spoločnosť DONDA. Tú pomenoval po svojej zosnulej matke a zastrešuje jeho celú kreatívnu prácu – od videoklipov, cez dizajny albumov známych raperov a vlastne všetko, čo s kreatívou akokoľvek súvisí.

O jeho úspechu však svedčia nielen milióny dolárov na bankovom účte, ale aj množstvo ocenení, ktoré vyzbieral na prestížnych ceremoniáloch. Je držiteľom 21 cien Grammy, čo z neho robí jedného z najoceňovanejších hudobníkov všetkých čias, nehovoriac o úspechoch v predaji jeho albumov. Aj napriek dobe, v ktorej kraľujú streamovacie hudobné služby, predal viac ako 140 miliónov nosičov, čo z neho robí aj jedného z najlepšie predávaných umelcov sveta. Tri z jeho albumov dokonca hudobný magazín Rolling Stone umiestnil na zoznam 500 najlepších albumov histórie, dvakrát sa ocitol aj v zozname 100 najvplyvnejších ľudí na svete časopisu Time.

O kandidatúre ho presvedčil Boh

Kanyeho osobu však sprevádzajú aj nemalé kontroverzie. Svoju vieru v Boha dáva najavo prakticky stále a odvoláva sa na neho nielen vo svojich textoch piesní, ale často ho spomína aj v príspevkoch na sociálnych sieťach. Tým na seba púta pozornosť médií. Často totiž o sebe hovorí, že bol Bohom vybraný, aby bol jeho hlasom a akýmsi „Mesiášom“, ktorý má ostatných ľudí s Bohom spájať.

Práve kresťanská viera mu podľa neho v mnohom pomohla aj pri osobných problémoch a ukazuje mu cestu, kadiaľ má kráčať. Boh bol napokon aj tým, kto mu povedal, že má kandidovať za prezidenta USA. „Uvidíme, či budem vymenovaný v roku 2020 alebo 20204 – pretože Boh vymenuje prezidenta,“ povedal West v nedávnom rozhovore podľa TASR. „Ak vyhrám v roku 2020, tak to bolo Božie menovanie,“ dodal.

Inšpiruje všetkých, aj svojich kolegov

Kanye West však nie je inšpiráciou len pre fanúšikov. Tým, čo dokázal, inšpiroval aj svojich hudobných kolegov. To, že jeho kariéra, život i tvorba bola pre nich inšpiráciou, priznali napríklad Drake či Nicki Minaj, s ktorými tiež spolupracoval.

Inšpiráciu v jeho tvorbe a prístupe ku skladaniu hudby však našli aj kolegovia z iných žánrov – tu sa oplatí spomenúť napríklad speváčky Adele, Lily Allen alebo Lorde. Svojou hudbou ovplyvnil aj kapely ako Arctic Monkeys, MGMT či Kasabian, nehovoriac o tvorcoch elektroniky Jamesa Blakea či Tima Hecker. S istotou ich je ale viac. Či je však toto všetko ukazovateľom toho, že by bol dobrým prezidentom a jedným z najmocnejších ľudí sveta, sa nikto neodváži predpovedať.

Dalo by sa povedať, že žiadneho kandidáta na prezidenta USA škandály neobchádzajú. Kanye West by však nepochybne bol jednou z najbizarnejších osôb na hlasovacích lístkoch. Napokon, ak by vyhral, bol by prezidentom, ktorý má za sebou nespočet úspechov v hudobnom i módnom biznise, a ktovie, či by aj počas svojho úradovania stále vydával albumy a absolvoval turné. No a potom je tu aj otázka vhodnosti prvej dámy USA – tou by sa stala jeho manželka Kim Kardashian, ktorá kontroverznosťou doslova prekypuje – na konte má niekoľko uniknutých domácich porno nahrávok, účinkovala v brakovej (ale sledovanej) reality show a pochádza z rodinného klanu, ktorý sa škandálom taktiež nevyhýba a zrejme už ani nikdy nevyhne.