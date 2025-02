Kým Bianca ukázala svoj nahý zadok, Kanye jej povedal pár slov: Expertka na odčítanie z pier odhalila jeho inštrukcie

O najväčší škandál na udeľovaní 67. ročníka hudobných cien Grammy sa postarali Kanye West a jeho manželka Bianca Censori. Tá najprv prišla na červený koberec vo veľkom kožuchu, no počas fotografovania si ho dala dolu, pričom na sebe mala len akúsi priesvitnú sieťku, cez ktorú bolo kompletne vidieť jej odhalené telo. Kým mnohí sa sústredili na prednosti Biancy, druhú skupinu skôr zaujímalo pozadie celého incidentu.

Na záberoch z tohto momentu bolo jasne vidieť, že Kanye adresoval Biance predtým, než zhodila zo seba kožuch, niekoľko slov. A ani on, ani ona v tomto momente nevyzerali spokojne, čo môže byť súčasťou obrazu, aký chcú o sebe verejnosti vyslať.

Ľuďom tento detail neušiel a jednoducho sa túžili dozvedieť, aké slová si dvojica medzi sebou vymenila.

Bulvárny The Mirror priniesol výklad expertky na odčítanie z pier Nicoly Hickling, podľa ktorej Bianca urobila tento odvážny čin podľa inštrukcií Kanyeho. Ten ju mal povzbudzovať slovami, že scéna, ktorú urobí, bude napokon dávať zmysel.

Ďalej mali nasledovať presné inštrukcie, ako má scénu Bianca zrealizovať, mal jej povedať, aby sa otočila. Bianca súhlasila a zhodila kožuch.

Kanye West has his wife Bianca Censori looking almost completely nude at the Grammy’s 👀 https://t.co/UCq3ZYux46

— Penguin (@RantingPenguin) February 3, 2025