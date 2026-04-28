Otrasný prípad z východného Slovenska: Obvinili otca, ktorý napadol svoje dieťa, útok neprežilo

Košickí krajskí kriminalisti sa dlhodobo venovali prípadu, ku ktorému došlo ešte vo februári minulého roka v jednom z miest trebišovského okresu. Podľa doterajších zistení mal otec fyzicky napadnúť svoje maloleté dieťa.
Ako píše polícia na sociálnej sieti, prípad sa odohral ešte vo februári minulého roka. Dieťaťu bola poskytnutá neodkladná zdravotná starostlivosť. Záchranárom sa podarilo obnoviť jeho životné funkcie, no napriek ich snahe maloleté dieťa ešte v ten deň svojim zraneniam podľahlo.
Výsledky znaleckého skúmania potvrdili, že bezprostrednou príčinou smrti boli ťažké, život ohrozujúce zranenia hlavy maloletého dieťaťa.
Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach na základe získanej dôkaznej situácie a po vykonaní rozsiahleho množstva procesných úkonov obvinil zo zločinu zabitia 34-ročného muža. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného muža do vyšetrovacej väzby. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na deväť až dvanásť rokov.
