Zakázali vysielanie filmu Zbormajster v Českej televízii. Dej sa zhoduje s príbehom skutočnej obete

Pražský súd zakázal vysielať v televízii film Zbormajster. Film sa venuje zneužívaniu maloletých členiek speváckeho zboru Bambini di Praga. Rozhodnutie padlo na základe žaloby ženy, ktorá tvrdí, že sa vo filme spoznala ako jedna z obetí.
Súd odvolanie zmietol zo stola
Aktuality píšu, že Mestský súd v Prahe, v pozícii odvolacieho súdu, definitívne zmietol zo stola odvolanie koproducentov filmu. Pre portál to uviedol advokát Ivan David, ktorý zastupuje žalobkyňu Karolínu R.
Ako sme vás už informovali ešte v čase vydania predbežného zákazu, film je dostupný aj na streamovacej platforme Netflix, pričom, ako vychádza aj zo zákazu, opatrenie sa tejto formy šírenia podľa dostupných informácií netýka a týka sa len zákazu vysielania v Českej televízii.
Príbeh Karolíny
Dej filmu Zbormajster vás vráti na začiatok 90. rokov, do sveta prestížneho dievčenského speváckeho zboru. Trinásťročná Karolína sníva o tom, že sa stane jeho súčasťou. Jej cesta k hudobnému snu však nie je iba o speve a disciplíne, ale aj o súrodeneckej rivalite, hľadaní vlastného hlasu, nielen toho speváckeho, a o krehkej hranici medzi rešpektom a zneužitím dôvery.
Najväčší dôraz príbeh filmu kladie na vzťah Karolíny k charizmatickému, no kontroverznému zbormajstrovi, ktorého stvárnil Juraj Loj. Jeho postava však nie je vykreslená čiernobielo, práve naopak.
Snímka je síce inšpirovaná skutočnou udalosťou, konkrétne kauzou okolo zboru Bambini di Praga, no nesnaží sa byť prvoplánovo šokujúcou. Ponúka ale intímny, premyslený a často nepríjemne pravdivý pohľad na to, čo sa môže skrývať za úspechom a obdivom.
Jeden z najväčších prípadov zneužívania
Bambini di Praga bol prestížny český detský spevácky zbor, ktorý vznikol v roku 1973 ako pokračovanie tradície, ktorú založil Bohumil Kulinský starší po druhej svetovej vojne. Pod vedením jeho syna, Bohumila Kulínskeho mladšieho, dosiahol zbor medzinárodné uznanie a vystupoval na svetových scénach.
Za týmto úspechom sa však skrývala desivá realita. Kulinský mladší bol totiž v roku 2009 odsúdený za sexuálne zneužívanie dievčat vo veku od 12 do 20 rokov, ktoré boli členkami zboru. Prípad, ktorý sa ťahal viac než dekádu, sa stal jedným z najrozsiahlejších škandálov sexuálneho zneužívania v Česku.
Nahlásiť chybu v článku