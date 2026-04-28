Viktor Orbán ponúka funkciu šéfa strany Fidesz. Môže o ňu prísť už čoskoro

Ilustračná foto: SITA/AP

Matej Mensatoris
Orbán ponúkol funkciu šéfa Fideszu, rozhodne o tom júnový zjazd, tvrdí Reuters.

Končiaci maďarský premiér Viktor Orbán ponúkol svoju funkciu predsedu strany Fidesz. O prípadnom prijatí rozhodne stranícky zjazd, ktorý sa uskutoční 13. júna, uviedol v utorok podľa agentúry Reuters poslanec Fideszu Erik Banki. Informuje o tom TASR.

Vzdal sa poslaneckého mandátu, môže skončiť aj ako šéf strany

Orbán, ktorého strana v nedávnych parlamentných voľbách utrpela porážku, cez víkend oznámil, že sa vzdáva svojho poslaneckého mandátu, pretože sa chce sústrediť na „reorganizáciu národného tábora“. Uviedol to po zasadnutí predsedníctva Fideszu, na ktorom padlo viacero dôležitých rozhodnutí.

Poslanecký klub strany prejde radikálnou reštrukturalizáciou a jeho predsedom bude doterajší šéf úradu vlády Gergely Gulyás.

Predsedníctvo zároveň odporučilo, aby Orbán pokračoval na čele strany. Orbán vtedy povedal, že je na túto úlohu pripravený, ak mu členovia strany dajú podporu.

Foto: TASR/AP

Zvolia nové vedenie

Víťazom maďarských parlamentných volieb, ktoré sa konali 12. apríla, sa stala strana Tisza, ktorú vedie pravdepodobný budúci premiér Péter Magyar. Ukončila tak 16-ročnú vládu Orbána, čo podľa Reuters vyvolalo sebareflexiu a výzvy na zmenu v rámci Fideszu.

Dosiaľ vládnuca strana Fidesz si plánuje na kongrese zvoliť nové vedenie, uviedol Banki, ktorého citovala tlačová agentúra MTI. Strana na žiadosť o vyjadrenie nereagovala a ani Orbán utorkové zasadnutie nekomentoval.

Orbán po voľbách v rozhovore zverejnenom na YouTube kanáli Patrióta vyhlásil, že ako šéf Fideszu prijal plnú zodpovednosť za porážku a že maďarská pravica potrebuje prejsť kompletnou obnovou. Pri oznámení, že nebude v novom zložení parlamentu pôsobiť ako poslanec, povedal, že svoj mandát „vracia“ Fideszu.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Obchodné reťazce
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli
Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Černobyľ
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Tvrdil, že situáciu v Černobyli má pod kontrolou. Riaditeľa elektrárne potom odsúdili na 10 rokov v pracovnom tábore
Černobyľ
Tvrdil, že situáciu v Černobyli má pod kontrolou. Riaditeľa elektrárne potom odsúdili na 10 rokov v pracovnom tábore
Muž, ktorý vychoval Al Caponeho: Mafiánsky bos Johnny Torrio naháňal strach aj Mussolinimu, zomrel pri holení
Muž, ktorý vychoval Al Caponeho: Mafiánsky bos Johnny Torrio naháňal strach aj Mussolinimu, zomrel pri holení
Navštívili sme jeden z najkrajších kútov Slovenska: Ukrýva unikát ako z rozprávky, je zadarmo
Tip na výlet
Navštívili sme jeden z najkrajších kútov Slovenska: Ukrýva unikát ako z rozprávky, je zadarmo
Marek Maďarič v 1 na 1: Ficova návšteva Moskvy je určená jeho voličom, nie Putinovi
1 na 1
Marek Maďarič v 1 na 1: Ficova návšteva Moskvy je určená jeho voličom, nie Putinovi

Najnovšie články

