Cestujúci budú musieť urobiť úkon na letisku o 20 minút skôr. Ryanair zavádza nové pravidlo, dotkne sa aj Slovákov

Letecká spoločnosť Ryanair, ktorú využíva aj množstvo Slovákov, prichádza s novinkou. Tá sa týka cestujúcich, ktorí si k letenke zakúpia aj podpalubnú batožinu.
Budú musieť prísť o 20 minút skôr
Nízkonákladový dopravca Ryanair zavádza nové pravidlo, ktoré sa dotkne niektorých cestujúcich. Check in a odbavenie batožiny na všetkých letiskách ukončí už 60 minút pred plánovaným odletom. V súčasnosti má zavedených 40 minút, takže tento časový limit posunie o 20 minút. Má nadobudnúť platnosť od 10. novembra.
Dôvodom je zabezpečiť cestujúcim viac času na prechod bezpečnostnou a pasovou kontrolou, kde sa môžu napríklad na vyťaženejších letiskách alebo vo vyťaženejších letových časoch tvoriť dlhé rady, čo môže medzi pasažiermi spôsobovať nervozitu alebo dokonca risk, že svoj let nestihnú. Keďže takto budú musieť absolvovať check in a odbavenie batožiny ešte o 20 minút skôr, než aktuálne, malo by to pomôcť predchádzať týmto problémom.
Podľa riaditeľa marketingu spoločnosti Ryanair Dara Bradyho sa táto zmena týka asi 20 % ich cestujúcich, ktorí si platia za podpalubnú batožinu. Pre ešte plynulejšie procesy na letiskách chce dopravca navyše do októbra nainštalovať samoobslužné kiosky na viac ako 95 % letísk, kde pôsobí.
Nové zmeny nijako neovplyvnia asi 80 % cestujúcich, ktorí cestujú s príručnou batožinou a check in si vybavia dopredu online.
Ryanair chystá zatvorenie základne v Berlíne pre výšku letiskových poplatkov
Ako sme vás informovali, írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair uzavrie svoju základňu v Berlíne, stiahne z mesta sedem lietadiel, ktoré tam má umiestnené, a na polovicu zredukuje počet letov do nemeckej metropoly. Dôvodom podľa Ryanairu je plán letiska Berlín-Brandenbursko na zvýšenie poplatkov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Berlínska základňa bude zatvorená 24. októbra tohto roka, oznámila letecká spoločnosť v piatok. Lety do mesta budú pokračovať, ale lietadlami so základňou mimo Nemecka. Ryanair uviedol, že tento krok je priamym dôsledkom plánov letiska opäť zvýšiť poplatky od roku 2027 do roku 2029 o 10 %. Dodal, že poplatky v Berlíne sa od pandémie nového koronavírusu zvýšili už o 50 %.
Letecký prepravca konštatoval, že „všetkých sedem lietadiel so základňou v Berlíne bude presmerovaných na lacnejšie letiská v iných štátoch Európskej únie, ktoré zrušili letecké dane, ako napríklad Švédsko, Slovensko, Albánsko a Taliansko“. Letový personál bol o rozhodnutí zatvoriť berlínsku základňu informovaný a „môže si zabezpečiť alternatívne pozície inde v sieti Ryanairu v celej Európe,“ dodal nízkonákladový dopravca.
Letisko Berlín-Brandenbursko tvrdenie o pláne na zvýšenie poplatkov odmietlo a vyhlásilo, že oznámenie Ryanairu ho prekvapilo, keďže obe strany v súčasnosti rokujú. „Žiadne takéto zvýšenie letiskových poplatkov sa neplánuje,“ zdôraznil hovorca letiska.
Združenie nemeckých letísk (ADV) v sobotu vyslovilo znepokojenie nad rozhodnutím írskej nízkonákladovej leteckej spoločnosti Ryanair zatvoriť svoju základňu na medzinárodnom letisku Berlín-Brandenbursko a zredukovať počet letov z nemeckej metropoly na polovicu. Šéf ADV Ralph Beisel však uviedol, že nejde o problém Berlína, ale celého nemeckého sektora leteckej dopravy.
