Koncert Kanyeho Westa sa nakoniec uskutoční, no v inej krajine. Kontroverzný raper má vystúpiť u našich susedov

Americký raper Kanye West po zrušení festivalu Rubicon, ktorý sa mal konať minulý mesiac, vystúpi v hlavnom meste Česka.
Portálu Aktuality to potvrdil organizátor Rubiconu Hugo Varga, podľa ktorého je koncert v Prahe potvrdený. „Organizáciu koncertu preberá nový usporiadateľ, ktorý momentálne finalizuje detaily týkajúce sa priestoru a presného termínu,” uviedol.
Dodal tiež, že od dnešného dňa je možné požiadať o vrátenie peňazí za zakúpenie lístkov na zrušený festival Rubicon, ktorý sa mal konať minulý mesiac v Bratislave. Čas na podanie žiadosti o preplateníe lístkov je do 18. augusta do 12:00. Tým, ktorí tak spraviť nestihnú, sa ich lístky automaticky vymenia za vstupenky na koncert v Prahe.
