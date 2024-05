Kamaráti si kúpili malý ostrov za 61-tisíc: Vybudovali z neho raj, ktorý je teraz na predaj, cena vás prekvapí

Rozhodnutie o predaji vyvolalo nemalé obavy u obyvateľov pri ostrove, ktorí si robia starosti o to, že vysoká cena značí, že sa ho zmocní súkromný majiteľ, ktorý celé územie uzavrie a nepustí na ostrov verejnosť. Weaver ich obavám rozumie, no zároveň dodáva, že majitelia sú dnes pripravení pozemku sa vzdať. Dodal, že ako majiteľ sa snažil vždy urobiť maximum, aby k ostrovu mala prístup verejnosť, no je načase pohnúť sa ďalej.