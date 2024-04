Tajný Dubaj, kde vám na noc stačí 14 eur: Nikdy ste o tomto mieste nepočuli, za obed tu zaplatíte len 5 eur

Už čoskoro mnohí Slováci sadnú do svojich áut a vyrazia k Jadranu alebo si zaletia k moru do ďalších obľúbených európskych destinácií. No ak sa vám už nechce čakať a túžite nielen po horúcom slnku, ale aj po netradičnej destinácii, máme pre vás tip, ktorým je málo známy emirát s názvom Fudžajra (Fujairah).

Spojené arabské emiráty lákajú ľudí z celého sveta predovšetkým vďaka lesku Dubaja a Abu Dabí. No mali by ste vedieť, že týchto emirátov je celkovo 7 a aj tie ďalšie vás môžu príjemne prekvapiť. A to aj napriek tomu, že ste o nich doteraz možno ani len nepočuli.

Ďalším z emirátov, ktorý ale ľudia nepoznajú až tak dobre ako vyššie spomínané, je Rás al-Chajmá. Ide o lacnejšiu verziu Dubaja a dozviete sa o ňom viac v tomto článku. Teraz sa presuňme južnejšie a na východ, k pobrežiu Ománskeho zálivu. V blízkosti hraníc s Ománom sa nachádza „záhadná“ Fudžajra.

Ideálnym obdobím na návštevu Spojených arabských emirátov je naša jar, prípadne jeseň a zima, kedy tu na vás čaká príjemné počasie. Samozrejme, môžete sa sem vybrať aj v lete, no počítajte s vysokými teplotami, ktoré nemusia byť vôbec príjemné. Preto je napríklad v takom Dubaji štandardom, že interiér je silno klimatizovaný, takže ak sa vám aj vonku bude pariť z hlavy, keď sa presuniete niekam dovnútra, môže vám byť poriadna zima. Takže na to pri balení kufrov myslite. Aktuálne sa tu pripravte na tridsiatky.

O lacné ubytovanie tu núdza nie je

Hlavným mestom Fudžajry je rovnomenná Fudžajra, kde sa zhlukuje väčšina miestneho obyvateľstva. Pri pobreží sa nachádza viacero hotelov, kde sa noc pohybuje v rôznych cenových reláciách.

Pozreli sme sa na známy ubytovací portál, kde sme si do vyhľadávača zadali prvú májovú noc a izbu pre dve osoby. Najlacnejšou možnosťou, ktorá sa nám v tomto termíne zobrazila, bol hotel s priemerným hodnotením, vzdialený 2,5 kilometra od pláže. Prekvapila nás akciová cena 28 eur, čo znamená 14 eur na osobu na noc.

Štvorhviezdičkové hotely za 25 eur

Do 50 eur na noc pre dve osoby je stále v ponuke na tento neďaleký termín viacero ubytovaní. Zaujímavo vyzerajú napríklad štvorhviezdičkové hotely len za 45 a 50 eur na noc. Stále hovoríme o sumách za dve osoby, takže ak si ich rozdelíte na polovicu, je to 20 a 25 eur na jedného.

