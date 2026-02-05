Pýcha Kaliňákovho ministerstva už svieti: LED panel za 400-tisíc eur na budove je hotový

Budova známa ako Kukurica, nové sídlo ministerstva obrany, opäť púta pozornosť. Popri informáciách o luxusnom zariadení interiéru sa spomínala aj obrovská LED obrazovka priamo na fasáde budovy. Tá už je realitou a štát vyšla na približne 400-tisíc eur.
Veľkoplošný LED panel sa podľa portálu TV Noviny tiahne cez sedem poschodí a podľa ministerstva má slúžiť najmä na náborové a reprezentačné účely, teda na prezentáciu ozbrojených síl, štátnych symbolov aj komunikáciu počas sviatkov a oficiálnych návštev.
Minister obrany Robert Kaliňák tvrdí, že išlo o návrh architektov a obrazovka má byť súčasťou reprezentácie rezortu. Minister zároveň podotkol, že jeho rezort štátu ušetril stovky miliónov eur.
„Za minulý rok sme ušetrili cez 100 miliónov – platy sme zvyšovali a do výzbroje sme tiež investovali,“ odôvodňoval Kaliňák podľa TV Novín.
Kritika od predchodcu Naďa
Kritika zaznieva najmä z opozičných radov. Bývalý minister obrany Jaroslav Naď označil LED obrazovku na budove Kukurica za symbol plytvania v čase, keď ľudia zápasia s rastúcimi cenami potravín, vysokými odvodmi, drahými liekmi či neistotou na trhu práce.
„Keď pôjdete do obchodu a vykotí vás z cien potravín, spomeňte si na Kaliňákovu LEDku na Kukurici za 400-tisíc eur. Keď si ako živnostník budete platiť horibilné odvody, spomeňte si na Kaliňákovu LEDku na Kukurici za 400-tisíc eur,“ napísal Naď na sociálnej sieti.
Nielen obrazovka
Už skôr rezort zaujal aj ďalšími nákladnými prvkami interiéru. Najväčšiu pozornosť vzbudila machová stena, ktorej hodnota sa odhaduje na približne 157 000 eur.
V priestoroch určených pre vedenie majú pribudnúť aj rozmerné dizajnové zrkadlá s priemerom takmer dva metre. Cena jedného takéhoto zrkadla sa podľa dostupných údajov pohybuje okolo 3 700 eur.
Rezort bude teda sídliť naozaj v reprezentačných a luxusných priestoroch. To všetko sa deje v čase konsolidácie a hlbokej ekonomickej krízy.
