Kaliňák neprestáva nakupovať, peňazí vraj máme dosť. LED panel mohol stáť podľa Naďa polovicu

Foto: TASR/Jakub Kotian

Martin Cucík
TASR
Robert Kaliňák plánuje nakupovať, peniaze na stíhačky a raketové systémy vraj máme. Jaroslav Naď medzitým kritizuje predražené nákupy.

Slovensko chce kúpiť od USA okrem ďalších štyroch stíhačiek F-16 aj strely dlhšieho doletu a raketové systémy Himars. Vojenskú techniku si podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) vyžiadali Ozbrojené sily SR.

Rokovania sa podľa neho iba začínajú a bližšie informácie by mohli byť známe v lete. Kaliňák to uviedol v reakcii na novinárske otázky po stredajšom rokovaní vlády.

V tomto prípade si vypýtala americká vláda súhlas Kongresu na tieto rokovania, ten bol udelený, tieto rokovania sa budú teraz spracúvať v rámci ministerstva zahraničných vecí, samozrejme, aj spoločnosti Lockheed Martin. Odhadujem, že v priebehu štyroch – piatich mesiacov sa tie rokovania začnú serióznejšie,“ uviedol Kaliňák.

Foto: SITA/ AP

Myslí si tiež, že Slovensko by nemalo problém nákupy zaplatiť napriek aktuálnej ekonomickej situácii. Horizont financovania nákupu je podľa neho šesť až desať rokov.
O nákupe ďalších stíhačiek F-16 hovoril s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom počas jeho nedeľňajšej (15. 2.) návštevy Slovenska aj predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD).

Nákupy vyvolávajú otázky

Nákupy pre ministerstvo obrany sú dlhodobo tŕňom v oku mnohých organizácií a opozičných strán. Jaroslav Naď (Demokrati) sa najnovšie vyjadril k medializovanej LED obrazovke na novom sídle Kaliňákovho ministerstva. Vraj si dal vypracovať cenovú ponuku na porovnateľný LED panel. Výsledná suma však bola o polovicu lacnejšia.

Kým LED panel na budove bol v réžii ministerstva obstaraný za približne 400 000 eur, ponuka pre Jaroslova Naďa sa podľa jeho slov pohybuje na úrovni 200 000 eur.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vláda Slovákom nepovedala o prerušení dodávok ropy: Fico tvrdí, že nechceli šíriť paniku. Situácia v…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Za predavačom pri samoobslužnej pokladnici prišiel muž a začal kričať: Chcel zariadiť, aby ho vyhodili
Obchodné reťazce
Za predavačom pri samoobslužnej pokladnici prišiel muž a začal kričať: Chcel zariadiť, aby ho vyhodili
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Zimné olympijské hry 2026
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Ľudia už dostávajú nižšie výplaty. Energopomoc príde, no viac vám z účtu odíde, hovorí analytik Koršňák
Ľudia už dostávajú nižšie výplaty. Energopomoc príde, no viac vám z účtu odíde, hovorí analytik Koršňák
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Slováci a Česi v zahraničí
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Tip na film
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Spánok
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Obchodné reťazce
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac