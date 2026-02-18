Vláda Slovákom nepovedala o prerušení dodávok ropy: Fico tvrdí, že nechceli šíriť paniku. Situácia v Slovnafte je vážna

Do Maďarska a na Slovensko od 27. januára neprichádza ropa cez ropovod Družba a situácia s touto surovinou v regióne je problematická. Štát preto zo štátnych hmotných rezerv uvoľní ropu pre bratislavskú rafinériu Slovnaft v objeme do 250 000 ton.
Rafinéria Slovnaft zároveň zastavuje vývoz nafty na Ukrajinu a všetky výrobky budú určené pre vnútorný trh. Povedal to v stredu po rokovaní vlády premiér Robert Fico. Ide o reakciu na prerušenie dodávok ropy ropovodom Družba v dôsledku vojnového konfliktu na Ukrajine.
Bratislavská rafinéria potrebuje denne 7300 až 7500 ton ropy, aby mohla vyrábať produkty, ktoré sú dostatočné pre územie Slovenskej republiky. „Slovnaft zastavuje vývoz nafty na Ukrajinu aj akékoľvek iné vývozy a všetko, čo bude spracovávať teraz doma na Slovensku, bude určené pre slovenský trh,“ povedal premiér. Nedostatok pohonných látok či iných ropných produktov preto podľa neho na Slovensku nehrozí.
Premiér na tlačovej besede zároveň obviňoval prezidenta Zelenského. Novinári sa vraj majú pýtať jeho, prečo ropa na Slovensko neprúdi. Zároveň položil rečnícku otázku, čo by robila Ukrajina, keby jej Slovensko prestalo posielať zásoby elektrickej energie.
Vraj nechceli šíriť paniku
Fico zároveň pripustil, že vláda o prerušení dodávok dlho neinformovala, aby „médiá nešírili paniku“. „Ja nie som povinný vám telefonovať do Markízy,“ povedal novinárom. Tvrdí, že verejnosť nie je ohrozená a riešia technický problém.
Riaditeľ rafinérie Gabriel Szabó zároveň prezradil, že Slovnaft objednal ropu zo Saudskej Arábie, Líbye a Kazachstanu a firma by od apríla mala fungovať v plnej prevádzke. V reakcii na prerušenie dodávok ropy ropovodom Družba o tom v stredu rozhodla vláda, keď zároveň vyhlásila stav ropnej núdze. Na výpožičku ropy rafinéria zloží finančnú zábezpeku alebo bankovú záruku vo výške jej evidenčnej hodnoty.
Na otázku, aká je situácia v Slovnafte, riaditeľ povedal, že prevádzka nejde na plný výkon a zamestnanci majú obavu o pracovné miesta.
Ropovod Družba bol na ukrajinskom území poškodený v dôsledku vojenského konfliktu s Ruskom ešte koncom januára a doteraz neboli dodávky obnovené. Slovnaft môže ropu dovážať okrem Družby aj cez ropovod Adria, ktorý ale doteraz využíval iba na alternatívne dodávky a pokrýval ním spoločne so svojou materskou spoločnosťou MOL len menšiu časť výroby.
Maďarsko a Slovensko sa obrátili na EK
Hoci chorvátsky minister hospodárstva Ante Šušnjar na sociálnej sieti v utorok uviedol, že Chorvátsko nedovolí, aby boli ohrozené dodávky paliva do strednej Európy a je pripravené pomôcť vyriešiť akútne narušenie v rámci práva EÚ a predpisov OFAC, preprava ruskej ropy Adriou je otázna. EÚ totiž zakázala dodávky ruskej ropy tankermi a bez nich sa táto ropa do Chorvátska nedostane.
Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) dodala, že český minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček aktuálne preveruje možnosti dodávok ropy a ropných výrobkov z Českej republiky. Reverzný tok by podľa Sakovej mohol v budúcnosti slúžiť ako ďalšia alternatíva na dodávky, no vyžadoval by veľké investície na českej strane.
Maďarsko a Slovensko sa oficiálne obrátili na Európsku komisiu v záujme uplatnenia pravidiel, ktoré obom krajinám umožňujú získavať ruskú ropu námornou cestou v prípade, že sa znemožní jej preprava cez ropovody. Podľa agentúry MTI to uviedol v stredu maďarský minister zahraničných Péter Szijjártó.
Šéf maďarskej diplomacie uviedol, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa z „politických dôvodov“ rozhodol neobnoviť dodávky ropy smerom do Maďarska. Cieľom má byť podľa ministra vyvolanie krízy v zásobovaní palivami a ovplyvnenie domácej politickej scény.
Adria bude drahšia
Prípadná preprava ropy cez ropovod Adria však bude pre Slovensko podľa Fica viac ako päťnásobne drahšia v porovnaní s prepravou cez ropovod Družba. Drahšia bude aj nakupovaná ropa.
„Háčik spočíva v tom, po prvé, nemáme vyskúšanú plnú kapacitu ropovodu Adria a po druhé, ak sme platili alebo platíme tranzitný poplatok za jednu tonu ropy na 100 kilometrov niečo cez jedno euro, v prípade Chorvátska je to viac ako päť eur. Päťnásobne vyššie tarifné poplatky sú, ak by sme ropu ťahali cez Adriu smerom na Rakúsko, Maďarsko a Slovensko,“ vysvetlil premiér.
„Ak zastaví definitívne prezident (Volodymyr) Zelenskyj toky ropy cez územie Ukrajiny, budeme viacej platiť za komoditu, budeme viacej platiť za tarifné poplatky len preto, lebo prezident Zelenskyj tu hrá nejaké hry,“ povedal Fico. Poznamenal, že ropa v ropovode na území Ukrajiny je majetkom rafinérie Slovnaft.
Nahlásiť chybu v článku