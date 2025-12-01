JOJ chce na Vianoce potešiť divákov: Sľubuje sledovanie bez reklám, na toto sa môžete tešiť

Foto: TV JOJ (press)

Petra Sušaninová
TASR
Vianoce
Čo si pozriete na Vianoce?

Pestrú nádielku tradičných vianočných rozprávok a nestarnúcich filmových klasík, dobrodružné tituly i sviatočnú náladu doprajú divákom aj tento rok televízie na Slovensku. Joj Group avizuje, že pripravila mimoriadne bohatý vianočný program, ktorý spojí všetky generácie.

„JOJ Svet doplní sviatočné dni o zaujímavé dokumenty zo Slovenska aj zo sveta,“ uviedla zastupujúca hovorkyňa Anna Repková s tým, že čokoľvek si diváci na Štedrý deň vyberú z programovej ponuky súkromnej televíznej stanice, môžu to sledovať bez reklamy.

Televízia podčiarkuje, že Vianoce bez reklamy sú v jej sviatočnom vysielaní pravidelnosťou už niekoľko rokov. „Je to vianočný darček všetkým pred televíznou obrazovkou, oslava najobľúbenejšieho sviatku rodiny a pohody a zároveň vyjadrenie vďaky verným divákom,“ ozrejmuje televízia. Na Štedrý deň odvysiela filmy, ktoré sa za roky stali neoddeliteľnou súčasťou slovenských sviatkov. Úsmev, nostalgiu aj rodinnú pohodu prinesú napríklad tituly Sám doma, Grinch, Perinbaba, Tri oriešky pre Popolušku, vo večernom programe obľúbené Pelíšky.

Na Prvý sviatok vianočný sa Jojka vráti k rozprávkovej klasike S čerty nejsou žerty, vo večernom programe uvedie rodinnú komédiu Sám doma 2: Stratený v New Yorku. Nestarnúcu českú filmovú rozprávku Princezná so zlatou hviezdou odvysiela o deň neskôr, vo večernom programe premiérovo uvedie fantazijnú komédiu Milý Santa.

Foto: MovieStillsDB

Na toto sa môžu diváci tešiť

Rodinné tradície vymenia za animované hrdinstvá, akciu a moderné spracovania klasických príbehov alebo aj humor diváci JOJ Plus. Tešiť sa môžu na tituly ako Traja veteráni, Kocúr v čižmách či Veselé Vianoce Mr. Beana. Vianočné sviatky prinesú na obrazovku tiež Troch mušketierov alebo romantický „útek pred láskou“ vo filme Prázdniny.

Popri rozprávkach a filmoch ponúkne televízia aj porciu poznania. Na JOJ Svet doplnia sviatočnú atmosféru dokumenty, ktoré divákov prenesú od prírodných krás Slovenska až do vzdialených kútov sveta – či už cez kultúru, tradície alebo gastronomické experimenty. Na Štedrý deň odvysiela dokumentárny večer SK Svet venovaný Slovensku – cestu naprieč krajinou plnou príbehov, histórie a výnimočných osobností. Ako ďalej informuje televízia, diváci sa dozvedia viac aj o živote Slovákov vo Vojvodine a o tom, ako si uchovávajú tradície.

