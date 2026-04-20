Vráskavec Timmy to dokázal: Vyslobodil sa a začal plávať preč. Jeho osud sleduje celý svet

Lucia Mužlová
TASR
Osud Timmyho sledujú milióny ľudí.

Samec vráskavca obrovského, prezývaný Timmy, ktorý opakovane uviazol pri nemeckom pobreží Baltského mora, začal plávať preč, pričom mu pomohla stúpajúca hladina vody a silnejúci vietor. Veľrybu momentálne sprevádzajú záchranné lode smerom k otvorenému moru. Vyplýva to zo záberov zachytených v pondelok. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.

Vráskavec niekoľko týždňov blúdil pri pobreží Baltského mora, pričom prvýkrát ho spozorovali, keď uviazol na piesočnatom brehu 23. marca neďaleko mesta Lübeck. Zviera sa niekoľkokrát opakovane zaseklo na plytčine a znova oslobodilo.

Bol ťažko ranený a slabý, no podarilo sa mu vyslobodiť

Odborníci spočiatku verili, že sa mu podarí nájsť cestu späť do Atlantického oceánu. Miestne úrady však 1. apríla uviedli, že ťažko zranená a vysilená veľryba uhynie a už ju nie je možné zachrániť.

V súčasnosti však nevylučujú, že sa 13,5-metrovému vráskavcovi podarí vyslobodiť, keďže v nedeľu ráno prejavil „skvelé reakcie“ a mal dostatok energie. V prípade, že sa mu to podarí, záchranné člny nemeckého združenia DLRG sú pripravené nasmerovať ho k Severnému moru a následne do Atlantického oceánu.

Pôvodným plánom bolo pod veľrybu zasunúť plachtu pripevnenú na plávajúce pontóny, zdvihnúť ju pomocou nafukovacích vankúšov z plytčiny a presunúť smerom k Severnému moru.

Nemecké úrady v spolkovej krajine Meklenbursko-Predpomoransko povolili poslednú súkromnú záchrannú akciu v stredu po tom, ako viaceré pokusy záchranných operácií podporovaných vládou nevyšli a nádeje na Timmyho prežitie klesali.

Medzi iniciátormi najnovšej akcie je podnikateľ Walter Gunz, spoluzakladateľ MediaMarkt, populárneho reťazca spotrebnej elektroniky a chovateľka koní Karin Walter-Mommertová.

Snaha o vyslobodenie veľryby vzbudila v Nemecku obrovský mediálny záujem a viaceré médiá vysielajú priamy prenos zo záchrannej operácie.

