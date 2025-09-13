Vdova po zastrelenom Kirkovi prvýkrát prehovorila: Nemáte tušenie, čo ste rozpútali. Jeho odkaz nenechám nikdy zomrieť

Vdova po konzervatívnom aktivistovi Charliem Kirkovi, Erika, po prvý raz verejne vystúpila od chvíle, keď jej manžela zastrelili počas podujatia na univerzitnom kampuse v Utahu. Jej emotívny prejav sledovali tisíce ľudí v živom vysielaní.
Ako informuje BBC, Erika Kirk stála vedľa prázdneho kresla, ktoré jej zosnulý manžel používal pri nahrávaní podcastov, a so slzami v očiach ďakovala záchranárom, ktorí sa snažili zachrániť jeho život. Vo svojom prejave citovala Bibliu a spomenula aj Kirkovu lásku k prezidentovi Donaldovi Trumpovi, viceprezidentovi J. D. Vanceovi, Spojeným štátom a predovšetkým ich dvom deťom.
Posledné zbohom a odkaz manželky
„Hlas môjho manžela zostane,“ vyhlásila vdova, ktorá sa krátko pred začiatkom prejavu ticho pomodlila. Ďakovala nielen tímu svojho manžela a Bielemu domu, ale aj samotnému prezidentovi. „Pán prezident, môj manžel vás miloval. A vedel, že aj vy milujete jeho,“ povedala a poďakovala aj manželom Vanceovcom, ktorí sprevádzali rakvu späť do Arizony.
„Najviac zo všetkého však Charlie miloval svoje deti. A mňa. Celým srdcom. A každý deň mi dával najavo, že je to tak,“ dodala Erika.
Slová vdovy ako výzva
Svoj prejav nasmerovala aj k tým, ktorých nazvala „páchateľmi zla“. „Nemáte ani predstavu, aký oheň ste vo mne zapálili. Plač tejto vdovy sa bude niesť svetom ako bojový pokrik,“ povedala odhodlane.
Podľa nej sa posolstvo jej manžela týmto činom ešte znásobí: „Ak ste si mysleli, že jeho misia bola silná predtým, nemáte predstavu, čo ste práve spustili.“ Kirkovo turné po amerických univerzitách má podľa nej pokračovať aj na jeseň a v ďalších rokoch. Pokračovať bude aj jeho podcast.
Bol to milujúci otec
Erika Kirk priznala, že najťažšie bude vysvetliť tragédiu ich deťom, trojročnej dcére a ročnému synovi. „Zlatko, ocko ťa veľmi miluje. Neboj sa. Je na pracovnej ceste s Ježišom,“ odkázala počas prejavu svojej dcére. Podľa amerických médií boli Erika aj deti priamo na mieste streľby, keď ich manžela a otca zasiahli smrteľné výstrely.
Kto je Erika Kirk?
Erika Kirk má 36 rokov, je podnikateľka, bývalá víťazka Miss Arizona USA a zároveň študentka doktorandského programu v odbore biblických štúdií. Na svojich sociálnych sieťach pravidelne zdieľa momenty zo súkromia, no nikdy neukazuje tváre detí. S Charliem sa zoznámila v roku 2018, zasnúbili sa v roku 2020 a o rok neskôr sa zosobášili.
