Vdova po zastrelenom Kirkovi prvýkrát prehovorila: Nemáte tušenie, čo ste rozpútali. Jeho odkaz nenechám nikdy zomrieť

Foto: Profimedia

Nina Malovcová
Svoj prejav nasmerovala aj k tým, ktorých nazvala „páchateľmi zla“.

Vdova po konzervatívnom aktivistovi Charliem Kirkovi, Erika, po prvý raz verejne vystúpila od chvíle, keď jej manžela zastrelili počas podujatia na univerzitnom kampuse v Utahu. Jej emotívny prejav sledovali tisíce ľudí v živom vysielaní.

Ako informuje BBC, Erika Kirk stála vedľa prázdneho kresla, ktoré jej zosnulý manžel používal pri nahrávaní podcastov, a so slzami v očiach ďakovala záchranárom, ktorí sa snažili zachrániť jeho život. Vo svojom prejave citovala Bibliu a spomenula aj Kirkovu lásku k prezidentovi Donaldovi Trumpovi, viceprezidentovi J. D. Vanceovi, Spojeným štátom a predovšetkým ich dvom deťom.

Posledné zbohom a odkaz manželky

„Hlas môjho manžela zostane,“ vyhlásila vdova, ktorá sa krátko pred začiatkom prejavu ticho pomodlila. Ďakovala nielen tímu svojho manžela a Bielemu domu, ale aj samotnému prezidentovi. „Pán prezident, môj manžel vás miloval. A vedel, že aj vy milujete jeho,“ povedala a poďakovala aj manželom Vanceovcom, ktorí sprevádzali rakvu späť do Arizony.

„Najviac zo všetkého však Charlie miloval svoje deti. A mňa. Celým srdcom. A každý deň mi dával najavo, že je to tak,“ dodala Erika.

Slová vdovy ako výzva

Svoj prejav nasmerovala aj k tým, ktorých nazvala „páchateľmi zla“. „Nemáte ani predstavu, aký oheň ste vo mne zapálili. Plač tejto vdovy sa bude niesť svetom ako bojový pokrik,“ povedala odhodlane.

Podľa nej sa posolstvo jej manžela týmto činom ešte znásobí: „Ak ste si mysleli, že jeho misia bola silná predtým, nemáte predstavu, čo ste práve spustili.“ Kirkovo turné po amerických univerzitách má podľa nej pokračovať aj na jeseň a v ďalších rokoch. Pokračovať bude aj jeho podcast.

Bol to milujúci otec

Erika Kirk priznala, že najťažšie bude vysvetliť tragédiu ich deťom, trojročnej dcére a ročnému synovi. „Zlatko, ocko ťa veľmi miluje. Neboj sa. Je na pracovnej ceste s Ježišom,“ odkázala počas prejavu svojej dcére. Podľa amerických médií boli Erika aj deti priamo na mieste streľby, keď ich manžela a otca zasiahli smrteľné výstrely.

Otvoriť galériu (4)

Kto je Erika Kirk?

Erika Kirk má 36 rokov, je podnikateľka, bývalá víťazka Miss Arizona USA a zároveň študentka doktorandského programu v odbore biblických štúdií. Na svojich sociálnych sieťach pravidelne zdieľa momenty zo súkromia, no nikdy neukazuje tváre detí. S Charliem sa zoznámila v roku 2018, zasnúbili sa v roku 2020 a o rok neskôr sa zosobášili.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Novinky o podozrivom v prípade Kirka: 22-ročný muž s jeho názormi nesúhlasil a naznačil, že…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode
Mal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojmeMal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojme
Škót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobnéŠkót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobné
Premohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vypariliPremohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vyparili
Larry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatiaLarry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatia
Novák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapeníNovák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapení
Vydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďaVydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďa
Ľudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíkaĽudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíka
Bývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovaťBývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovať
Vítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatilVítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatil
Do SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeliDo SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeli
Ženy mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetíŽeny mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac