Na Slovensku vyrástlo unikátne bludisko. Nový areál láka na relax v prírode

Martin Cucík
TASR
Slovensko má nové ekologické bludisko z prútia.

V obci Brehov v okrese Trebišov v sobotu slávnostne otvorili nový prírodný areál Willkov park. Jeho dominantou je ekologické bludisko zo živého vŕbového prútia, doplnené o oddychové zóny, detské prvky a priestor na relax. Informovala o tom Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus.

Projekt v štýle land art – umenia v prírode – podporil Košický samosprávny kraj prostredníctvom dotačného programu Terra Incognita sumou 170 000 eur. Zámerom bolo prepojiť človeka s krajinou a ponúknuť návštevníkom originálny zážitok v prírodnom prostredí Tokaja a Medzibodrožia.

Našou prioritou bolo vytvoriť priestor, kde sa človek doslova dotkne prírody. Bludisko v tvare odtlačku prsta symbolizuje stopu, ktorú tu zanechávame. Dôraz sme kládli na ekológiu a udržateľnosť, pričom sme chceli ukázať, že zábava môže existovať v absolútnom súlade s prostredím. U nás neexistuje jedna správna cesta,“ uviedla autorka projektu Anna Balogová.

Bod pre spoznávanie Zemplína

Výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková podotkla, že Willkov park môže byť východiskovým bodom na spoznávanie krás dolného Zemplína a Tokaja – od Senianskych rybníkov cez tokajské cyklotrasy, vyhliadkovú vežu v tvare suda a ikonické tufové pivničky až po historický kaštieľ v Borši.

Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka považuje novootvorený areál za príklad toho, ako možno dokázať s úctou k prírode vytvoriť atraktívny bod záujmu, ktorý priláka návštevníkov, zabaví celé rodiny a zároveň podporí ekonomiku a služby v regióne.

