Jeho odpoveď mnohých odrovná. Peter Nagy prehovoril o sťahovaní zo Slovenska a priznal, ktorá krajina ho láka najviac

Foto: Instagram.com/peternagy_music, Archív TASR

Jana Petrejová
Koncertoval v Amerike, a taktiež v Austrálii.

Na skladbách legendárneho speváka mnohí vyrastali a zažili bezstarostné detstvo. Pamätajú si na piesne, ktoré im doteraz rozonujú v ušiach, ako napríklad Profesor Indigo či Aj tak sme frajeri. Umelec má za sebou mnoho hitov, ktoré snáď nikdy nezostárnu. Miluje hudbu, ale tiež nedá dopustiť na cestovanie, hoci mu vrásky robí jedna vec, ktorá sa mu opakovane stáva na letiskách. 

Ako naznačil Peter Nagy, pri písaní svojich songov sa snaží byť opatrný s humorom. Každý vie, že niektoré jeho hity sú miestami vtipné a vyvolávajú úsmev. „Ako príklad uvediem pesničku Krásny zadok, o ktorej Boris Filan povedal, že je to môj najlepší text,“ začal spevák v rozhovore pre Plus 7 dní.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa STVR official (@stvr__official)

Pred čím varuje ľudí?

Umelec pokračoval, že metafora sa v spomínanej pesničke otáča a spočiatku vyzerá trošku pejoratívne. „Ale je to vlastne model toho, že svet je polarizovaný minimálne na dva tábory, že jedna polovica tvrdí, že tá druhá smrdí, a záleží od vkusu, či dáš naňho pusu, alebo nakopneš od hnusu. Teda, aký postoj k tomu svetu zaujmeme,“ objasnil.

Spevák sa netají láskou k cestovaniu, no jedna vec ho mrzí. „Na tých letiskách je dnes každý podozrivý. Ja som nikomu nič neurobil, nebol som trestaný, ale stále som podozrivý, lebo mám dlhé vlasy,“ usmial sa Peter Nagy, ktorý sa zjavne nechystá zmeniť imidž. „Jeden múdry človek, muzikant, raz povedal: Na imidž sa „nešahá“. Aj zahraniční speváci, naše idoly, si ho strážia. Musí to byť zakaždým nad tou módou, lebo byť módny znamená, že ľudia si ťa tak pamätajú, aký si bol a chcú ťa tak vidieť. A to je dôležité,“ poznamenal.

Koncertoval už v rôznych krajinách po celom svete, no život mimo Slovenska si príliš nevie predstaviť. „Musím ľudí varovať pred tzv. prázdninovým syndrómom. Keď prídeš do nejakej destinácie, zdá sa ti všetko rozprávkové, všetko je fajn. Lebo máš peniaze, služby zaplatené a všetci okolo teba kmitajú, aby si sa mal dobre. Mnohí hovoria, tu by sa dalo žiť a ja na to: Skús zaklopať na pracovný úrad a uvidíš, nie je to jednoduché,“ vysvetlil Peter, ktorý hral v Amerike, v Austrálii aj vo Veľkej Británii.

Inklinuje k slovanským štátom

