Do kín dorazila nová česká komédia: Diváci vyzdvihli prirodzený humor, ktorý dokáže pobaviť bez tlačenia na pílu

Foto: Screen trailer Denník šopaholičky

Klaudia Oselská
Tip na film
Máte radi nakupovanie?

Pre každého milovníka českého humoru či nakupovania máme tip na skvelý program na večer. Utekajte do kina na novú komédiu, ktorá vás poriadne rozosmeje.

Už dnes má v kinách premiéru nová česká komédia s názvom Denník šopaholičky. O scenár aj réžiu sa postarala Eva Toulová, ktorá si vo filme zahrala aj jednu z vedľajších postáv.

Má známe herecké obsadenie

Príbeh sleduje štyridsaťročnú Kláru, ktorá miluje nakupovanie. Jej najobľúbenejšie slovo je výpredaj. Nakupovaním je posadnutá natoľko, že si vôbec nevšimla, že jej manžel si našiel mladšiu milenku. Nakoniec skončí bez manžela aj bez jeho peňazí. Preto je nútená nájsť si novú prácu, muža, no najmä objaviť samu seba.

V hlavnej úlohe sa predstavila česká herečka Barbora Seidlová, tešiť sa však môžete aj na ďalších známych hercov – Veroniku Žilková, Igora BarešaJaromíra NosekaVáclava VydruLukáša Langmajera.

Podľa divákov ide o sviežu komédiu

Diváci na filmovom portáli ČSFD snímku označili za príjemné prekvapenie tejto zimy. Tvrdia, že ide o svieži, ľahký a ľudský príbeh na spôsob známej českej komédie Ženy v behu. Tiež vyzdvihli prirodzený humor, ktorý dokáže pobaviť bez tlačenia na pílu. Ocenili však aj herecké výkony, najmä Barbory Seidlovej a Václava Vydru.

