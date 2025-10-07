Slovenský film totálne ovládol naše kiná, tržby presiahli 600-tisíc: Nepozerá sa naň ľahko, má vysoké hodnotenie 81 %

Slovenská kinematografia má na svojom konte ďalšiu úspešnú snímku. Otec z dielne Terezy Nvotovej sa teší diváckemu záujmu, a taktiež kladnému prijatiu.
Ako ukazujú dáta Únie filmových distribútorov, film Otec sa aj po uplynulom víkende udržal na prvom mieste návštevnosti v slovenských kinách. Videlo ho už 83 390 divákov, pričom jeho tržby presiahli 600-tisíc eur.
Režisérka Nvotová sa pritom ešte minulý týždeň pochválila, že Otec je už tretí týždeň za sebou úplnou „topkou“ v návštevnosti.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
„Píšete mi, ako v sále zostáva na konci ticho, ako sa vás film dotkol, zmenil vám pohľad a ako po filme objímate svojich blízkych. Chcem vám poďakovať, lebo je to aj odvaha otvoriť sa zložitým emóciám a otázkam,“ odkázala divákom prostredníctvom príspevku na sociálnej sieti.
Žne jeden úspech za druhým
Filmu Otec sa podarilo zabodovať aj na filmovom festivale v Zürichu, odkiaľ si odniesol cenu v kategórii Najlepší medzinárodný film. Okrem toho sa stal slovenským kandidátom na prestížne Oscary.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Českí a slovenskí diváci udeľujú snímke vysoké hodnotenia. Na ČSFD jej svieti 81 % a vo svojich recenziách nešetria chválou na Nvotovú a spôsob, ako sa tejto náročnej témy chopila. A taktiež ani na herca Milana Ondríka, ktorý v nej stvárnil hlavnú úlohu – muža, ktorý na začiatku vedie zdanlivo úplne obyčajný život a všedné dni trávi so svojou manželkou a dcérou. No urobí chybu, ktorá vyústi do tragédie neopísateľných rozmerov.
Snímka je inšpirovaná skutočnými udalosťami a aj preto majú niektorí ľudia obavy, či ju zvládnu dopozerať od začiatku do konca. Pravdou je, že ide o výnimočné dielo, ktoré sa v našej kinematografii bežne nevidí, a preto by ho malo vidieť čo najviac ľudí. No pripravte sa, že pôjde o poriadne silnú emočnú nálož a mnohým sa Otec nebude pozerať ľahko.
Nahlásiť chybu v článku