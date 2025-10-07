Slovenský film totálne ovládol naše kiná, tržby presiahli 600-tisíc: Nepozerá sa naň ľahko, má vysoké hodnotenie 81 %

Foto: CinemArt

Zuzana Veslíková
Tip na film
Ak by ste mali vidieť tento rok len jeden slovenský film, nech je to tento.

Slovenská kinematografia má na svojom konte ďalšiu úspešnú snímku. Otec z dielne Terezy Nvotovej sa teší diváckemu záujmu, a taktiež kladnému prijatiu. 

Ako ukazujú dáta Únie filmových distribútorov, film Otec sa aj po uplynulom víkende udržal na prvom mieste návštevnosti v slovenských kinách. Videlo ho už 83 390 divákov, pričom jeho tržby presiahli 600-tisíc eur.

Režisérka Nvotová sa pritom ešte minulý týždeň pochválila, že Otec je už tretí týždeň za sebou úplnou „topkou“ v návštevnosti.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Tereza Nvotova (@tereza_nvotova)

„Píšete mi, ako v sále zostáva na konci ticho, ako sa vás film dotkol, zmenil vám pohľad a ako po filme objímate svojich blízkych. Chcem vám poďakovať, lebo je to aj odvaha otvoriť sa zložitým emóciám a otázkam,“ odkázala divákom prostredníctvom príspevku na sociálnej sieti.

Žne jeden úspech za druhým

Filmu Otec sa podarilo zabodovať aj na filmovom festivale v Zürichu, odkiaľ si odniesol cenu v kategórii Najlepší medzinárodný film. Okrem toho sa stal slovenským kandidátom na prestížne Oscary.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Tereza Nvotova (@tereza_nvotova)

Českí a slovenskí diváci udeľujú snímke vysoké hodnotenia. Na ČSFD jej svieti 81 % a vo svojich recenziách nešetria chválou na Nvotovú a spôsob, ako sa tejto náročnej témy chopila. A taktiež ani na herca Milana Ondríka, ktorý v nej stvárnil hlavnú úlohu – muža, ktorý na začiatku vedie zdanlivo úplne obyčajný život a všedné dni trávi so svojou manželkou a dcérou. No urobí chybu, ktorá vyústi do tragédie neopísateľných rozmerov.

Snímka je inšpirovaná skutočnými udalosťami a aj preto majú niektorí ľudia obavy, či ju zvládnu dopozerať od začiatku do konca. Pravdou je, že ide o výnimočné dielo, ktoré sa v našej kinematografii bežne nevidí, a preto by ho malo vidieť čo najviac ľudí. No pripravte sa, že pôjde o poriadne silnú emočnú nálož a mnohým sa Otec nebude pozerať ľahko.

