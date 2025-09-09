Je to definitívne, Slovensko príde o sviatky: Tieto dni už nebudú dňami pracovného pokoja, ruší sa aj zákaz predaja

Aktuálna správa
Monika Šuchová
Prídeme o tri dni pracovného pokoja.

Minister financií Ladislav Kamenický na tlačovej konferencii predstavil zoznam konsolidačných opatrení. Okrem zmrazených dôchodkov a zmien v DPH či v dávkach nás čaká aj zrušenie dní pracovného pokoja.

Podľa Kamenického máme po Rumunsku najvyšší počet sviatkov. Preto sa stali súčasťou konsolidačných opatrení. Vybrané dni už nebudú dňami pracovného pokoja.

Trvalé zrušenie čaká 17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu. Dočasné zrušenie v roku 2026 sa dotkne 6. januára – Traja Králi a 8. mája – Deň víťazstva nad fašizmom. Ruší sa zákaz predaja počas sviatkov. Výnimkou môžu byť Vianoce.

Na týchto opatreniach máme ušetriť 230 miliónov eur.

