Kým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšia

Na fotografii vľavo je premiér Robert Fico s ruským veľvyslancom Igorom Bratčikovom

Foto: TASR (Roman Hanc, Jaroslav Novák)

Monika Šuchová
Pozreli sme sa na náklady, ktoré vláda Roberta Fica vynaložila na oslavy.

Konsolidácia. Slovo, ktoré v posledných dvoch rokoch výrazne máva Slovenskom. Deficit verejných financií navzdory konsolidačným balíčkom trvalo neklesá. A na stole sú ďalšie opatrenia a uťahovanie opaskov. Štvrtá vláda Roberta Fica napriek tomu zorganizovala niekoľko veľkolepých osláv. 

Pozreli sme sa na tie najnákladnejšie, ktoré boli od októbra 2023, kedy bol nový vládny kabinet vymenovaný, zorganizované.

Slovensko za 5 osláv usporiadaných v rokoch 2024 a 2025, za ktorými zväčša stojí ministerstvo obrany na čele s Robertom Kaliňákom, zaplatilo takmer 5 300 000 eur.

Konsolidácia a opatrenia

Deficit neklesá trvalo. A to napriek niekoľkým opatreniam konsolidačných balíkov. Ten hlavný, účinný od 1. januára 2025, priniesol viaceré veľké zmeny.

Daň z pridanej hodnoty má tri sadzby. Základnú 23 % a znížené 19 a 5 %. Základná bola zvýšená z 20 % a platí pre väčšinu tovarov a služieb, znížená na 19 % sa dotýka vybraných tovarov a služieb, napríklad reštaurácií alebo hotelov. Mnohé z tých položiek mali predtým 10 % DPH.

Najnižšia sadzba, 5 %, sa dotkla „základných životných potrieb“, a to potravín, liekov, zdravotníckych pomôcok, učebníc a kníh či nájomného bývania a sociálnych služieb.

Dve oslavy, tri milióny

Na Slovensku sa pod záštitou vlády Roberta Fica, prípadne niektorého z ministerstiev, zvyknú vo veľkom oslavovať 8. máj – Deň víťazstva nad fašizmom, 5. júl – Sviatok svätého Cyrila a Metoda a 29. august – Slovenské národné povstanie.

Veríme, že dôležité informácie by mali byť prístupné pre všetkých. Tento PREMIUM článok si preto môžeš prečítať ZADARMO

V roku 2024, keď už vo verejnom priestore zaznievali slová o potrebe konsolidácie, z rezortov sa prepúšťali dlhoroční pracovníci a rozpúšťali sa rôzne inštitúcie pre potrebu šetrenia, zorganizovala vláda dve veľké oslavy. Za tie zaplatila z verejných zdrojov viac ako tri milióny eur.

Cyril a Metod na Devíne

Na oslavy príchodu Solúnskych bratov, vrátane oslách zvrchovanosti Slovenskej republiky, bolo vyčlenených asi 456 107 eur. Podujatie obstarával rezort kultúry pod vedením ministerky Martiny Šimkovičovej.

„Dokázali vieru prevteliť do kultúry a kultúrnej identity našich predkov. Tým ju omnoho hlbšie ukorenili a pričinili sa o to, aby ju starí Slováci dokázali prijať a žiť ňou,“ vysvetľovalo ministerstvo žiadosť o dotáciu od vlády na viac ako 400-tisíc eur.

Oslavy sa konali 5. júla 2024 na Devíne. Moderovala ich Marianna Ďurianová, Šimkovičovej niekdajšia kolegyňa z televízie Markíza, ktorá o príchode Cyrila a Metoda povedala, že ide o „najvýznamnejší kultúrny a duchovný moment našich dejín“.

Nechýbal ani tanečný súbor Čarovné ostrohy, ktorý na vládnych akciách alebo podujatiach organizovaných Smerom-SD vystupuje pravidelne. Na Devíne po prvýkrát od atentátu vystúpil aj premiér. Ten varoval pred progresívnym ideológiami ktoré sa „šíria ako rakovina“.

Napriek tomu, že išlo o celonárodné oslavy, ako bolo uvedené napríklad aj v pozvánke úradu vlády, odohral sa skôr galaprogram pre vládnu elitu. K veľkoplošnej obrazovke na hradnom kopci prišlo len niekoľko ľudí. Oslavy boli naživo vysielané verejnoprávnou televíziou, v tom čase už premenovanou z RTVS na STVR.

Veľkolepé oslavy SNP

Slávnostná vojenská prehliadka, koncert Štátnej opery Banská Bystrica, dvojdňový program zakončený ohňostrojom, ruský veľvyslanec Igor Bratčikov a žiadny prezident alebo premiér spomedzi našich spojencov. Tak by sa dali opísať oslavy 80. výročia Slovenského národného povstania, na ktoré bolo vyčlenených 2,7 milióna eur.

29. augusta 2024 v Banskej Bystrici premiér Fico označil SNP za symbolický boj za mier a suverenitu, hovoril o potrebe nového medzinárodného poriadku a citoval Milana Rúfusa. Premiér tiež povedal, že v Európskej únii žijeme v ilúzii a myslíme si, že by bez nej svet neprežil. „Ak má niekto suverénny alebo sebavedomý názor, okamžite je potláčaný. Myslíme si, že sankciami vyriešime celý svet,“ odkázal.

V Banskej Bystrici sa ukázal aj europoslanec Milan Uhrík. Predseda hnutia Republika, ktorý tvrdil, že Jozef Tiso bol jediných skutočným slovenským prezidentom a nevedel odsúdiť holokaust, sedel v prvom rade pri ostatných europoslancoch. Na pozadí osláv proruská skupina Brat za brata prešla naprieč Slovenskom, kládla vence pri pamätníkoch a púšťala československú, slovenskú a sovietsku hymnu.

Oslavy 80. výročia Slovenského národného povstania boli najnákladnejšou akciou Ficovej vlády od roku 2023. Hlavným organizátorom bolo Ministerstvo obrany SR vedené Robertom Kaliňákom.

Tri oslavy, dva milióny a jedna konsolidácia

Viac ako tri štvrtiny respondentov prieskumu agentúry Focus uviedli, že zaznamenali rast výdavkov. V priemere ide o rozdiel o 103 eur mesačne.

Konsolidácia sa mala podľa ľudí prejaviť najmä na cenách potravín. Vyššie sumy zasiahli 82 % domácností. Vyššie náklady na bývanie zasiahli 49 % domácností, drahšie služby si všimlo 42 %. Len 9 % respondentov uviedlo, že sa ich konsolidácia nedotkla a ich rozpočet nezasiahla.

Slováci podľa generálneho riaditeľa Partners Investment Maroša Ovčarika reagujú na zmeny tak, že obmedzujú nákup položiek, ktoré nie sú nevyhnutné, obmedzili výdavky na kultúru, voľnočasové aktivity, kultúru či nákup oblečenia.

Napriek tomu sme do septembra 2025, teda za deväť mesiacov, usporiadali oslavy za 2 091 000 eur.

80. výročie Dňa víťazstva nad fašizmom

Premiér citoval Otčenáš od Milana Rúfusa, obhajoval svoju cestu do Moskvy a spomenul aj to, že 2. svetová vojna mala na Slovensku „svoj príbeh“. Ako uviedol, začala sa existenciou slovenského štátnu, na ktorý „nie sme príliš hrdí“, potom však prišlo SNP, na ktoré sme hrdí a vďaka nemu si môžeme gratulovať k víťazstvu v 2. svetovej vojne.

Letecké ukážky, historické rekonštrukcie, prehliadka vojenskej techniky a kultúrne predstavenia, na ktorých vystúpili napríklad Martin Gyimesi, Peter Cmorík, Kali a Peter Pann alebo Cigánski Diabli. Oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom, na ktorých niektorí účastníci vypískali premiéra za jeho plánované stretnutie s ruským prezidentom, organizoval rezort obrany. Stáli asi 705-tisíc eur.

Po vystúpení v Piešťanoch premiér ako jediný štátnik Európskej únie a krajín NATO odletel do Ruska. Spolu s ním leteli aj europoslanci Erik Kaliňák alebo Ľuboš Blaha, poslanci Richard Glück a Miroslav Radačovský. Delegácia musela na poslednú chvíľu zvoliť inú trasu, keďže pobaltské štáty Litva, Estónsko a Lotyšsko prelet nepovolili.

Príchod Cyrila a Metoda za 750-tisíc eur

Posolstvo Cyrila a Metoda. Tak vláda nazvala oslavy príchodu Solúnskych bratov na Devíne. Bezplatná doprava, 4-tisíc bateriek, ktoré sa účastníkom rozdávali zadarmo, podobne ako šiltovky, klobúky a papierové vejáre. Kone, sokoliari, doboví remeselní, pečený býk a hlas moderátorky, ktorý pripomínal program aj dodržiavanie pitného režimu.

Také boli tohtoročné cyrilometodské oslavy, ktoré opäť organizoval rezort Roberta Kaliňáka, i keď predtým to bolo zväčša v réžii ministerstva kultúry. Tentoraz za ne Slovensko zaplatilo 750-tisíc eur. Príhovory a vystúpenia si ľudia mohli pozrieť len na plátne, a to napriek tomu, že zavítali na Devín osobne. Živý prenos ponúkla aj verejnoprávna televízia.

Z pódia, respektíve plátna, sa ľuďom prihovoril aj Robert Fico. Ten vyhlásil, že „bez misie svätých Cyrila a Metoda by nebolo možné hovoriť o kultúrnej a politickej nezávislosti, ani o štátnej zvrchovanosti Slovákov“. Cyril a Metod sú podľa neho pre nás „certifikátom pravosti pred celým slovanským svetom.

Premiér tiež vyjadril nádej, že v parlamente prejde pripravovaná novela Ústavy SR. „Ak sa už na Slovensku nedokážeme dohodnúť ani na tom, že existujú len dve pohlavia a že v školách sa má učiť len to, čo je v súlade s Ústavou SR, vrátane definície manželstva ako jedinečného zväzku muža a ženy, sme na veľmi nebezpečnej ceste pre celú krajinu,“ povedal.

Citácia Hitlera na oslavách SNP

Na oslavy Slovenského národného povstania, od ktorého v auguste 2025 ubehlo 81 rokov, vláda vyčlenila viac ako 636-tisíc eur. Hlavným organizátorom bolo ministerstvo obrany. Osláv sa, podobne ako minulý rok, zúčastnil ruský veľvyslanec Igor Bratčikov.

V srdci národného povstania, v Banskej Bystrici, bol pripravený program, ktorého súčasťou bola slávnostná vojenská prísaha, prehliadka vojenskej techniky aj vystúpenie Vojenskej hudby OS SR, Sama Tomečka či Kandráčovcov. Svoju účasť odriekol súbor Urpín.

Kaliňák dal vyrobiť Noviny SNP za 35-tisíc eur, 500 kusov publikácie s názvom SNP za viac ako 18-tisíc eur. Informačná kampaň stála 11-tisíc eur a darčekové predmety pre verejnosť 10-tisíc eur. V septembri rezort chystá aj Deň ozbrojených síl v Brezovej pod Bradlom.

Na pódiu sa objavil prezident aj premiér. Fico si počas príhovoru pomohol citátom Adolfa Hitlera, hovoril o tom, že hranicu medzi Germánmi a Slovanmi treba posunúť čo najviac na východ. „Fašizmus, nacizmus nebol ani potlačený, nebol ani potrestaný, len sa mu podarilo skryť počas studenej vojny,“ vyhlásil s tým, že dnes môžeme vidieť výsledok nedôslednosti pri tomto kroku.

