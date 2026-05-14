USA menia vojenské plány v Európe: Tisíce vojakov k nám napokon nepošlú, technika už bola na ceste

Nina Malovcová
TASR
Američania mali posilniť Poľsko, plány sa však náhle zmenili.

Americké ministerstvo obrany zastavilo nasadenie viac ako 4000 vojakov bojovej brigády v Európe, čo prekvapilo niektorých vojenských predstaviteľov. Rozhodnutie bolo oznámené na stretnutí Veliteľstva síl USA v Európe (EUCOM) a zástupcov americkej armády, uviedol v stredu denník Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním sa na predstaviteľa Pentagónu.

TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA. Vojaci mali byť pôvodne nasadení v Poľsku v rámci plánovanej deväťmesačnej rotácie. Americká armáda v marci uviedla, že brigáda nahradí iné sily ako súčasť bežnej rotácie. Podľa WSJ už bola časť techniky a personálu na ceste, takže nové rozhodnutie niektorých armádnych predstaviteľov zaskočilo.

Vojaci mali pôsobiť v rámci operácie Atlantic Resolve

Denník s odvolaním sa na viacerých predstaviteľov Pentagónu uviedol, že EUCOM síce odporúčal nevystriedať viac ako 4000 vojakov po ich niekoľkomesačnom nasadení, ale zároveň „netlačil“ na okamžité zrušenie misie. Platforma Task and Purpose uviedla, že vojaci mali pôsobiť najmä po boku partnerských síl v Poľsku v rámci operácie Atlantic Resolve – americkej misie spustenej v roku 2014 po ruskej anexii Krymu s cieľom podporiť spojencov NATO v Európe.

Poľsko je pripravené prijať ďalších vojakov USA

Tieto správy prichádzajú približne dva týždne po tom, ako minister obrany USA Pete Hegseth oznámil stiahnutie približne 5000 vojakov z Nemecka. Spomínaná bojová brigáda smerujúca do Poľska pritom mala v ten istý deň ceremóniu „zbalenia bojovej zástavy“ pred nasadením, čo je tradícia pred odchodom na misiu, uviedol server Task and Purpose.

Poľsko následne zopakovalo, že je ochotné prijať viac príslušníkov ozbrojených síl USA. Prezident Karol Nawrocki uviedol, že v krajine je v súčasnosti rozmiestnených takmer 10 000 amerických vojakov, pričom väčšina z nich sa pravidelne strieda na vojenských základniach Spojených štátov v Európe.

Už sa to deje, cestujúci majú smolu: Ryanair ohlásil veľké škrty, ruší sa obrovské množstvo…

