Izrael má v úmysle prevziať vojenskú kontrolu nad celou Gazou. Vyhlásil to premiér Netanjahu

Aktuálna správa
Jakub Baláž
TASR
Údajne jej však nechce vládnuť.

Izrael má v úmysle prevziať vojenskú kontrolu nad celým Pásmom Gazy, nechce mu však vládnuť ani si ho ponechať, vyhlásil vo štvrtok premiér Benjamin Netanjahu v rozhovore pre stanicu Fox News. Pre indický spravodajský kanál CNN-News18 predtým povedal, že Izrael neplánuje anektovať Pásmo Gazy a kontrolu nad ním po porážke militantného hnutia Hamas odovzdá prechodnej vláde, píše TASR.

Netanjahu sa takto vyjadril pred plánovaným zasadnutím izraelského bezpečnostného kabinetu, ktorý má rokovať o návrhu na rozšírenie vojenskej ofenzívy v Pásme Gazy. Podľa predchádzajúcich informácií izraelských médií sa prikláňal k možnosti úplnej okupácie palestínskeho územia a dostal sa preto do sporu s vedením armády.

Máme to v úmysle,“ odpovedal Netanjahu na otázku spravodajcu Fox News, či Izrael prevezme kontrolu nad celým Pásmom Gazy. „Nechceme si ho nechať. Chceme mať bezpečnostný perimeter. Nechceme ho spravovať. Nechceme tam byť ako vládny orgán,“ uviedol s tým, že Izrael má v pláne odovzdať kontrolu nad pobrežným územím „arabským silám“. Tie ho podľa jeho slov budú spravovať bez toho, aby ohrozovali Izrael, a poskytnú obyvateľom Pásma Gazy „dobrý život“.

Netanjahu naznačil povojnový plán

Netanjahu v inom rozhovore pre CNN-News18 povedal, že vojna v Pásme Gazy by sa mohla skončiť „zajtra“, ak by Hamas zložil zbrane a bezpodmienečne prepustil všetkých izraelských rukojemníkov, ktorých uniesli do Pásma Gazy jeho militanti pri útoku na Izrael 7. októbra 2023. Zopakoval, že cieľom Izraela zostáva úplné zničenie Hamasu a bezpečný návrat rukojemníkov.

Nemáme v úmysle anektovať Gazu ani zaviesť dlhodobý vojenský režim,“ zdôraznil Netanjahu. Namiesto toho načrtol povojnový plán, ktorý podľa portálu Ynet zahŕňa vytvorenie bezpečnostného perimetra v rámci Pásma Gazy na prevenciu budúcich hrozieb pre Izrael. Kontrola nad územím bude odovzdaná novej vláde, akonáhle bude obnovená stabilita, dodal Netanjahu.

Vojnu v Pásme Gazy rozpútal útok palestínskych militantov na Izrael z októbra 2023, ktorí zabili 1 219 ľudí, prevažne civilistov a uniesli približne 250 ľudí ako rukojemníkov. Pri následných bojových operáciách izraelskej armády v Pásme Gazy prišlo o život vyše 60 000 ľudí, väčšinou civilistov – ide o údaje ministerstva zdravotníctva na území spravovanom Hamasom, ktoré OSN považuje za spoľahlivé.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Tajná služba USA nechala zvýšiť hladinu rieky v Ohiu. Viceprezident Vance po nej údajne potom…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Exkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupuExkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupu
Z hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresleZ hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresle
Pýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnostiPýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnosti
Pivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plačPivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plač
Najskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslíNajskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslí
Na hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchu
Najsevernejšie „mesto duchov“ v arktickej tundre: Sovieti v Európe zarobili 7-krát viac ako ostatní, pohľad naň vás vydesíNajsevernejšie „mesto duchov“ v arktickej tundre: Sovieti v Európe zarobili 7-krát viac ako ostatní, pohľad naň vás vydesí
Dostane sa Kočner na slobodu? Jeho obhajca sa raduje, advokát Kubina má iný názor. Za istých podmienok sa to ale môže staťDostane sa Kočner na slobodu? Jeho obhajca sa raduje, advokát Kubina má iný názor. Za istých podmienok sa to ale môže stať
Marek Vagovič v 1 na 1: Príklon vlády Fica k Rusku a Vietnamu je aj pragmatický. Mohli by sa tam lepšie schovaťMarek Vagovič v 1 na 1: Príklon vlády Fica k Rusku a Vietnamu je aj pragmatický. Mohli by sa tam lepšie schovať
Navštívili sme najkrajší slovenský unikát: Za vstup sme zaplatili 12 €, zamrzel iný poplatok. Ak zabudnete na toto, oľutujeteNavštívili sme najkrajší slovenský unikát: Za vstup sme zaplatili 12 €, zamrzel iný poplatok. Ak zabudnete na toto, oľutujete
Schyľuje sa k jadrovému konfliktu? Vyslanie ponoriek k Rusku je správny krok, tvrdí analytik Bednár. Prispieva to k bezpečiuSchyľuje sa k jadrovému konfliktu? Vyslanie ponoriek k Rusku je správny krok, tvrdí analytik Bednár. Prispieva to k bezpečiu
Odborník na vzťahy Štefan Petrík: Partneri sa môžu milovať a aj tak dôjde k nevere. Často nejde len o sexOdborník na vzťahy Štefan Petrík: Partneri sa môžu milovať a aj tak dôjde k nevere. Často nejde len o sex

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac