Lezie im už na nervy. Iveta Malachovská sa ocitla pod paľbou kritiky, podľa divákov to poriadne preháňa

Mnohí si ju pamätajú ešte z čias, keď moderovala zábavnú reláciu Smiechoty. Iveta Malachovská je ostrieľaná moderátorka, ktorá sa cíti pred kamerami ako ryba vo vode. Niet divu, keď ju diváci sledujú na televíznych obrazovkách dlhé roky. Má už toho dosť za sebou a človek by povedal, že jej moderovanie ide od ruky. Napriek tomu sa ľudia ozvali a spustili spŕšku negatívnych komentárov smerujúcich na spôsob jej moderovania.

Patrí medzi stálice Dámskeho klubu. Iveta Malachovská spolu s Andreou Chabroňovou opäť otvorili zaujímavé témy, ktoré zarezonovali v jednej časti relácie. Hoci by sa zdalo, že ide o ďalšiu skvelú epizódu, predsa len bola v niečom iná. Bohužiaľ, nie v pozitívnom zmysle slova. Na sociálnej sieti to dali diváci najavo negatívnymi komentármi na Ivetu Malachovskú, ktorá spravila niečo, čo im nie je pochuti.

Čo im prekáža?

Lavína kritiky sa na ňu zvalila pre spôsob, akým vedie rozhovory s hosťami. Podľa nich im totiž neustále skáče do reči. A zdá sa, že to nie je prvýkrat, čo si to diváci všimli.

„Pani Malachovská, to skákanie do reči… To, že vy ste tam očividne tá absolútne najdôležitejšia, nabudúce si tam nepozvite nikoho, odmoderujte si to, robte rozhovory sama so sebou, lebo však ostatní sa k slovu aj tak nikdy nedostanú, napečte tam niečo a vybavené. Je maximálne trápne, ako sa chováte k hosťom, ktorým nedáte ani vetu dokončiť, prečo ich tam voláte? Táto relácia nie je o vás,“ rozčulovala sa jedna diváčka.

Súhlasia s ňou aj ostatní. „Presne tak, ja to dávno hovorím,“ uviedla ďalšia. „Presne, a keď varia, to je niečo strašné, skáče do reči, nenechá toho kuchára dopovedať, ja sa čudujem, že tam ešte niekto chce chodiť, už by mohli skončiť s tou reláciou,“ pridala sa iná diváčka. Niektorí vypenili preto, že už dlhšie to hovoria a upozorňujú na tento problém, no stále sa nič nezmenilo. „Veľmi dobre ste to napísali, sťažujeme sa už dááávno, ale náprava absolútne žiadna…. Číta vôbec niekto naše komenty?“ dušovala sa jedna žena.

Iná diváčka dokonca správanie Ivety Malachovskej nazvala diagnózou, ktorou trpí. „Obdiv tým účinkujúcim, ktorí dokážu svoje až poníženie zvládať. Pani moderátorka skáče do reči, stále rapoce, sama síce uviedla čosi o svojom ADHD, ale prečo tak „kvaltovať“ v programe, ktorý v konečnom dôsledku pôsobí kontraproduktívne… A chce to len správne a pokojne pracovať s dychom a trochu úcty k hosťom, ktorí sú do programu pozvaní,“ znel ďalší komentár.

Na reláciu sa už vraj nedá pozerať