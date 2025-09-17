Nahliadnite do zákulisia šou Love Island: Exkluzívne vyjadrenie produkcie o teórii blondínky aj netolerovanom správaní

Foto: VOYO

Dana Kleinová
Love Island
Získali sme odpovede, ktoré vás možno budú zaujímať.

Šou Love Island úspešne prezentuje už svoju 5. sériu na slovenskom trhu a diváci každý týždeň sledujú partiu mladých atraktívnych ľudí hľadajúcich lásku. Samozrejme, nechýbajú ani ich reakcie a pripomienky, keďže veľakrát veria, že niektorí účastníci sa k sebe nehodia a ak by mali moc vo svojich rukách, utvorili by kompatibilnejšie páry. 

Keďže diváci nikdy nemali problém vysloviť svoj názor, televízia im rýchlo dala priestor zapojiť sa do diania vo vile. Prostredníctvom aplikácie mohli a stále môžu hlasovať o vypadnutí, či spárovaní srdiečok, a tak majú pocit, že majú aspoň čiastočne veci pod kontrolou. Napriek tomu sú stále veci, ktoré o šou a jeho zákulisí nevedia a my sme sa to dnes rozhodli napraviť.

Teória blondínky

V prvej sérii to bola Laura, ktorá vyhrala po boku Martina. V druhej sérii si víťazstvo ako aj partnera Kryštofa odniesla domov Denisa. Dva roky po sebe tak vyhrala blondínka, a ako sa hovorí, jedno je náhoda, dve sú zhoda okolností, no ak sa to stane trikrát, môžeme to už nazvať vzorcom. A to sa potvrdilo. Tretiu sériu totiž vyhrala Majka s partnerom Chrisom a o rok neskôr sa víťazmi stali Kristi s Trabom. Kristi pritom v minulosti nosila tmavé vlasy, no na ostrov lásky už prišla ako blondínka. Možno to nebolo zámerné, no rozhodne jej to prinieslo šťastie.

Foto: VOYO

Fanúšikovia tak po týchto štyroch sériách rýchlo rozbehli „teóriu blondínky“, teda že každý rok vyhrá blond účastníčka a veria, že tento rok sa to stane znova. „Keďže je to blondína, tak to dosť pravdepodobne vyhrá,“ objavil sa komentár k páru Adéla & Martin, ako sme vás informovali v článku.

Táto teória sa dostala aj k samotnej produkcii šou, ako sme zistili. „Áno, aj k nám sa táto teória dostala, ale necháme sa prekvapiť a uvidíme, či sa tento jav bude opakovať aj v tomto roku, alebo sa táto teória nepotvrdí,“ povedali nám, keď sme sa ich na to spýtali.

Čo je pre nich neprijateľné?

