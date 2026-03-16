Ignoroval sirény aj výzvy policajtov: Opitý vodič unikal pred hliadkou, po zapadnutí auta utekal ešte pešo

Opitý vodič sa pokúšal uniknúť policajtom v Zlatých Moravciach. Nerešpektoval pritom výzvy na zastavenie vozidla ani hrozbu zbraňou, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Policajti spozorovali v Zlatých Moravciach vozidlo Toyota Hilux, na ktorom bolo sklo na strane vodiča zalepené bielou páskou. Hliadka dala vodičovi pokyn na zastavenie vozidla pomocou svetelného výstražného znamenia a rozsvietením nápisu Stop. Vodič namiesto zastavenia zareagoval zrýchlením. Policajná hliadka preto použila zvukové výstražné znamenie a vozidlo začala prenasledovať.
Útek pokračoval z mesta až do poľa
Muž vo vozidle pokračoval v jazde od Hviezdoslavovej ulice cez Ulicu 1. mája a následne po Prílepskú ulicu. Tam za križovatkou vyšiel z asfaltovej cesty na poľnú a unikal smerom na Tesárske Mlyňany. Jeho útek sa skončil zapadnutím auta do terénu. Keďže už nedokázal pokračovať v jazde vo vozidle, dal sa na útek pešo.
Muž na policajnú výzvu na zastavenie nereagoval, preto hliadka použila hrozbu zbraňou. Keď policajti 54-ročného vodiča dobehli, kládol aktívny odpor. Následná dychová skúška odhalila v jeho dychu 1,23 promile alkoholu. Policajti mužovi obmedzili osobnú slobodu a zadržali mu vodičský preukaz. Poverený príslušník Policajného zboru vzniesol obvinenie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
