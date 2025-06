Takto sa zmenil chlapec z legendárneho hororu Šiesty zmysel, nespoznáte ho: Uvidíte ho vo veľkom seriálovom hite Netflixu

Spomínate si ešte na malého chlapca z dnes už kultovej snímky Šiesty zmysel (The Sixths Sense) z dielne skvelého režiséra M. Nighta Shyamalana? Ak vo vás vyvolal taký strach, ako v nás, pravdepodobne si jeho tvár viete v hlave veľmi dobre vybaviť. Odvtedy ubehlo už 26 rokov a Haley Joel Osment, ktorý ho stvárnil, herectvo nezavesil na klinec. Netflix najnovšie odtajnil, že ho uvidíme v pokračovaní seriálového hitu Wednesday.

Netflix si na svojom podujatí Tudum pripravil pre fanúšikov viacero veľkých noviniek. Napríklad, odhalil dátumy premiéry finálnej série Stranger Things, ktorá bude rozdelená až na tri časti. No témou bol aj ďalší seriál, na ktorého pokračovanie čakáme rovnako už od roku 2022.

Streamovací gigant zverejnil prvých šesť minút z druhej série seriálu Wednesday s milovanou Jennou Ortegou v hlavnej úlohe, upozornil portál Entertainment Weekly. A vyzerá to tak, že sa máme na čo tešiť. Okrem obľúbených postáv nebude núdza ani o strašidelné kulisy a temná hlavná hrdinka si pôjde za svojím hlava-nehlava.

V jednej zo sekvencií, ktorú Netflix odtajnil, môžeme vidieť práve spomínaného Haleya Joela Osmenta v úlohe sériového vraha prezývaného „Kansas City Scalper“. Viac vám prezrádzať nebudeme, a ak sa chcete vyhnúť spoilerom, odporúčame obísť zverejnenú ukážku.

Fanúšikovia sú však nadšení a už sa nevedia dočkať, kedy si budú môcť pokračovanie seriálu konečne vychutnať. Viacerých potešilo, že to vyzerá, že sa tvorcovia viac zamerali na hororové scény, čo mnohí diváci ocenia.

The ‚WEDNESDAY‘ Season 2 clip revealed that Haley Joel Osment will be playing a serial killer called the Kansas City Scalper! pic.twitter.com/SIS6oGL7kb

— Wednesday (@WednesdaysDaily) June 1, 2025