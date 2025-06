Hovädzie mäso za 4,49 eura, mlieko za 0,95 eura: Navštívili sme novootvorenú predajňu Biedronky v Liptovskom Mikuláši

Biedronka, ktorá sľubuje nízke ceny a široký sortiment, dorazila aj do Liptovského Mikuláša. Preto sme sa rozhodli na vlastné oči presvedčiť, či sú tieto sľuby naozaj skutočné. Čakalo nás prázdne parkovisko, plné regály a ceny, ktoré sú, žiaľ, porovnateľné s konkurenciou.

Pred pár týždňami (6. mája 2025) sa v Liptovskom Mikuláši otvorila predajňa lacného poľského reťazca Biedronka. Nová predajňa sa nachádza na strategickom mieste – v obchodnom centre Retail Park na Kamennom poli 11. Obyvatelia Liptovského Mikuláša tak získali nové možnosti, ako si vybaviť týždenný nákup potravín či drogérie.

Ide o vôbec prvú Biedronku na Liptove, na Slovensku tak máme už 6 predajní „lienky“, okrem Liptovského Mikuláša ju môžeme nájsť v Miloslavove, Považskej Bystrici, Senici, vo Zvolene a v Nových Zámkoch.

Nakúpili sme v novootvorenej predajni Biedronka

V sobotu (31. mája 2025) sme aj my navštívili túto čerstvo otvorenú predajňu. Naše očakávania boli vysoké, predsa len okolo značky Biedronka sa v posledných mesiacoch vytvoril silný boom. V predajni sme sa ocitli v sobotu dopoludnia, čo v iných supermarketoch zvyčajne znamená veľkú nákupnú horúčku. No realita nás šokovala, pretože predajňa bola takmer úplne prázdna.

Na úvod musíme vyzdvihnúť široký výber potravín, ale aj sortimentu z drogérie. Od známych značiek až po také, ktoré u nás bežne nenájdete. Čo sa týka rozmanitosti produktov, nás Biedronka rozhodne nesklamala, naopak, veľmi pozitívne prekvapila. Navyše, obchod pôsobí moderne, priestory sú veľmi prehľadné a nakupovanie je tak naozaj pohodlné a jednoduché.

Ceny nás sklamali

Avšak, očakávali sme výraznejší cenový rozdiel oproti tradičným reťazcom ako Tesco, Kaufland či Lidl, no v skutočnosti sme boli mierne sklamaní. Takmer všetko malo označenie „super cena“, no podľa nás išlo skôr o marketingový ťah, pretože ceny boli porovnateľné s konkurenciou, na niečom možno o pár centov nižšie, inde rovnaké alebo dokonca mierne vyššie. Nešlo teda o žiadne šokujúce zľavy, ktoré by nám vyrazili dych.

Napríklad, za liter plnotučného mlieka sme zaplatili 0,95 eura, za cottage cheese 0,98 eura, za 750 ml olivového oleja 8,79 eura, za 900 gramov medu 4,99 eura, za 500 gramov hovädzieho mletého mäsa 4,49 eura, za kilo kuracích rezňov 5,89 eura, za 400-gramový chlieb 1,29 eura, za 100 gramov krájaného syra eidam 0,98 eura a za 150-gramový smotanový jogurt 0,39 eura.

Príjemným prekvapením však bol kupón so zľavou 5 eur na ďalší nákup, ktorý sme dostali pri pokladnici. Takéto gesto určite poteší a môže ľudí motivovať, aby do predajne zavítali aj nabudúce.

Celkovo však našu návštevu Biedronky hodnotíme viac-menej pozitívne. Ceny nás síce nepotešili, ale nové možnosti a zaujímavý sortiment áno.