Hneď dvaja Slováci budú mať krásne Vianoce: V lotérii vyhrali brutálne sumy peňazí, tieto čísla im priniesli šťastie

Ilustračná foto: Picryl, Pexels

Nina Malovcová
Šťastie udrelo hneď dvakrát.

Uplynulý víkend bol pre hráčov národnej lotériovej spoločnosti mimoriadne úspešný. Podľa informácií, ktoré TIPOS potvrdil po žrebovaniach, padli hneď dve výrazné výhry. Jeden hráč uspel v hre LOTO, kde získal 500 000 eur v druhom ťahu, a ďalší si v lotérii Všetko alebo nič odniesol 100 000 eur po tom, čo netrafil ani jedno číslo.

Ako píše na svojej webovej stránke Tipos, nedeľné žrebovanie ukázalo, že aj jednoduchá náhodná stávka môže priniesť život meniaci výsledok. Hráč z Trenčína si v deň žrebovania podal klasický desaťtipový náhodný tiket s účasťou v doplnkovej hre JOKER.

Za svoju stávku zaplatil 10,50 eura a pokryl jedno žrebovanie pre oba ťahy hry LOTO. Práve v druhom ťahu mu jeden z tipov priniesol výhru v prvom poradí v hodnote pol milióna eur. K tomu získal aj výhru v siedmom poradí, čo jeho úspech ešte podčiarklo.

Pevný jackpot v druhom ťahu LOTA patrí medzi najvyhľadávanejšie výhry, o ktoré hráči pravidelne bojujú. Suma 500 000 eur hráča z Trenčína zaradila medzi tých, ktorí zažili mimoriadne šťastný víkend.

Hráč vyhral vďaka tomu, že netrafil ani jedno číslo

Úspešný bol aj hráč, ktorý skúšal šťastie v najnovšej lotérii Všetko alebo nič. Stávku uzatvoril online 22. novembra 2025 a mal dva tipy vlastných čísel na dve po sebe idúce žrebovania. Na jednom z nich netrafil ani jediné číslo, čo mu v ôsmom poradí zabezpečilo výhru v plnej hodnote 100 000 eur.

Ilustračná foto: interez.sk (Matej Mensatoris)

V tejto lotérii sa hrá s veľmi priamočiarou mechanikou. V osudí je 22 čísel a žrebuje sa 11 z nich. Hlavná výhra 100 000 eur môže padnúť v dvoch prípadoch, ak hráč uhádne všetkých jedenásť čísel, alebo ak netrafí ani jedno. Práve tento dvojitý princíp vytvára pri žrebovaní výrazné napätie.

TIPOS uzavrel víkend s dvoma veľkými výhrami

Víkend tak priniesol hneď dva výrazné úspechy. 500 000 eur v hre LOTO a 100 000 eur vo Všetko alebo nič ukazujú, že šťastie môže prísť kedykoľvek a aj pri úplne bežnom tikete. Hráči môžu skúšať šťastie na predajných miestach, online, cez mobilnú aplikáciu aj prostredníctvom SMS. Každé ďalšie žrebovanie môže priniesť nový veľký príbeh.

Ak máte pocit, že hazard negatívne zasahuje do vášho života, o pomoc môžete požiadať na bezplatnej linke 0800 131 000
