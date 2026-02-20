Historický spor je uzavretý: STVR zaplatí viac ako päť miliónov eur, rozsudok je finálny

Foto: SITA/Slovenská televízia a rozhlas

Nina Malovcová
TASR
Relácia skončila v roku 1999, dôsledky cíti dodnes.

Slovenská televízia a rozhlas (STVR) ukončila dlhoročný súdny spor so spoločnosťou CAUSAL, s. r. o., ktorý sa týkal relácie Predpoveď počasia. Na základe právoplatných rozhodnutí súdov STVR uhradí úroky z omeškania v celkovej výške 5 533 529,50 eura.

STVR má na úhradu týchto záväzkov vytvorenú finančnú rezervu, a preto úhrada nebude mať negatívny vplyv na fungovanie inštitúcie v roku 2026. TASR o tom informovala vedúca odboru komunikácie STVR Zuzana Vicelová.

Súd priznal úroky za 20 rokov

„Na základe uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 31. marca 2022 bola v júni 2022 uhradená súdom priznaná istina vo výške 2 435 602,10 eura. Konanie následne pokračovalo v časti týkajúcej sa príslušenstva pohľadávky a náhrady trov konania,“ priblížila Vicelová.

Okresný súd Bratislava IV rozsudkom z 18. mája 2023 priznal žalobcovi úroky z omeškania za obdobie rokov 2002 až 2022 a pomernú náhradu trov konania. Rozsudok bol následne potvrdený rozhodnutím Krajského súdu v Bratislave zo 17. decembra 2025, pričom písomné vyhotovenie bolo STVR doručené 15. februára 2026.

Vedenie hovorí o vyrovnávaní sa s minulosťou

„Právoplatné ukončenie tohto sporu predstavuje jeden z ďalších krokov, ktorými sa STVR systematicky vyrovnáva so záväzkami z minulosti. Našou prioritou je očistiť inštitúciu od historických dlhov a vytvoriť stabilné prostredie, aby sme sa mohli naplno venovať rozvoju, modernizácii a budovaniu verejnoprávneho média,“ uviedla generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková.

Foto: TASR/STVR

Predmetom sporu bol nárok na náhradu škody vzniknutej po tom, ako Slovenská televízia v roku 1999 prestala vysielať reláciu, ktorú sa na základe zmluvy z 15. decembra 1997 zaviazala dodávať spoločnosť OMEGA PLUS, spol. s r. o. Odplatou za výrobu a dodanie relácie bolo vysielanie relácie spolu so sponzorskými odkazmi zabezpečenými žalobcom.

