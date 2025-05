Herec z Dunaja, k vašim službám prezradil, čo sa zmenilo v jeho živote po narodení dcéry. Odpoveď mnohých odrovná

Na televíznych obrazovkách pôsobil drsne, keďže stvárnil nenávidenú postavu Horsta Grabeho v markizáckom Dunaji, k vašim službám. Ukázalo sa však, že v súkromí je pravý opak. Ide o mimoriadne citlivého a rodinne založeného muža, ktorému sa splnil sen. Nedávno sa mu narodila dcérka so vznešeným menom Elisabeth, po ktorej s manželkou veľmi túžili. Dnes si užíva otcovskú rolu a kým iní prvorodičia by sa báli, zdá sa, že on je pokojný.

Seriálový krutý nacista si chcel už dlhšie založiť rodinu. Podarilo sa a dnes sa s manželkou Claudiou rozplývajú nad dcérkou, ktorá im spestruje život. Hercovi z úspešnej ságy Jánovi Bakalovi sa očividne v osobnom živote darí, čo bolo vidieť na tom, ako rozprával moderátorom v Teleráne, čo sa stalo s jeho životom po narodení dieťatka. Pôsobil vyrovnane a spokojne, keď dostal otázku o tom, aké zmeny uňho nastali po narodení Elisabeth, jeho odpoveď bola prekvapivá.

„Vieš čo? Vnieslo to pre mňa taký pokoj, vážnosť a nové smerovanie v živote. Že je tam nejaká dlhodobá, asi do konca života, zodpovednosť a človeka to zrazu nesie tým dňom, prácou inak, aj tým prístupom k voľnému času, priateľom, rodine… Pre mňa také upokojenie, ale pozitívne upokojenie,“ vyjadril pocity známy herec, ktorý svojimi slovami zrejme šokoval nielen moderátora Matúša Krnčoka.

„Tak to si jeden z mála, lebo pre prvorodičov je to väčšinou chaos. Nevieš, čo máš robiť. Za mňa to bol taký zmätok a bál som sa. Ale evidentne si sa na to lepšie pripravoval,“ zareagoval moderátor rannej relácie.

Príchod dieťatka nepodcenili

Aby toho nebolo málo, zaznela veta, ktorú taktiež čakal málokto. „Máme psa,“ povedal herec a zasmial sa pritom. „Nechcem to porovnávať, ale tiež, keď prišiel, tak to bola zrazu zodpovednosť a trošku zmena, takže toto bolo krát niekoľko…“ dodal Ján, ktorý nič nenechal na náhodu a pripravil sa na to, čo ho čaká ešte pred narodením dcérky. „Moja žena veľmi rada robí veľmi podrobné rešerše na všetko, ale čo sa týka manipulácie s dieťaťom, boli sme na kurze,“ poznamenal herec.

Dvojica absolvovala víkend u duly plný intenzívne nabitých informácií, kde sa obaja toho veľmi veľa dozvedeli. „A dnes je výborné, že v tejto dobe je toho tak veľa pre rodičov, čo však môže byť aj na škodu. Keď je príliš veľa informácií, človek je potom z toho taký zmätený, ale dá sa z toho vytiahnuť to, čo potrebuješ,“ myslí si Ján.