Veľká novinka v živote herca z Dunaja, k vašim službám. Oznámil radostnú správu, fanúšikovia sú v nemom úžase

Pred kamerami je krutým nacistom, v súkromí veľmi emotívny a citlivý muž. Obzvlášť v týchto dňoch, kedy zažíva príjemné chvíle a radosť, ktorá sa ani len slovami nedá opísať. Herec z úspešnej slovenskej ságy sa stal otcom po tom, ako sa v marci široká verejnosť po mesiacoch tajností dozvedela o tom, že so svojou manželkou Claudiou čakajú dieťatko. Už vtedy sa nevedel dočkať novej roly, pre oboch totiž ide o vytúžené bábätko.

Človek môže plánovať rodinu, no keď privíta nový prírastok, zistí, že je to niečo iné ako predpokladal – oveľa krajšie. Sprevádzajú ho pocity šťastia, dojatia a zároveň príjemného šoku. Pravdepodobne to isté prežíva herec Ján Bakala, ktorého diváci poznajú ako nekompromisného nacistu Horsta Grabeho z Dunaja, k vašim službám. Na televíznych obrazovkách pôsobí ako drsniak, no v osobnom živote sa rozplýva nad dcérkou, ktorú spolu s manželkou privítali na svete.

Dali jej zvláštne meno

Samozrejme, že si túto radostnú novinku nemohol nechať len pre seba. Podelil sa o tom so svojimi fanúšikmi na sociálnej sieti, kde zverejnil nádherné momenty, z ktorých sa nejednému roztopí srdce. Zábery zachytávajú malú ručičku jeho dcéry, pričom na jednej fotografii sa drží hercovho ukazováka a na druhej palca jeho manželky Claudie.

Nechýbal ani popisok k rozkošným záberom, ktorý prezradil jednu zaujímavú informáciu. Svojej dcérke dali nezvyčajné meno. „A z májového dievčatka bolo nakoniec aprílové – Elisabeth Lorelei Bakala. Ľúbime ťa,“ napísali novopečení rodičia na Instagrame, pričom obaja šírili túto príjemnú správu.

