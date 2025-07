Pri štyroch deťoch to nemá jednoduché. Roman Pomajbo úprimne priznal, že jeho rodinný život je stále viac náročnejší

Byť rodičom je dar, no niekedy aj riadna fuška. Svoje o tom vie aj známy herec Roman Pomajbo, ktorý sa netají tým, že výchova štyroch detí je pre neho nielen požehnaním, ale aj veľkou životnou výzvou.

Ako prezradil v podcaste Fotroviny, mať veľkú rodinu so sebou prináša množstvo radosti, no zároveň znamená aj veľkú dávku zodpovednosti. Pomajbo sa totiž okrem hereckej kariéry snaží byť aj plnohodnotným otcom a manželom, čo nie je pri štyroch deťoch jednoduché. Ako priznáva, tlak živiteľa šesťčlennej rodiny cíti čoraz intenzívnejšie.

Je to náročné uživiť toľko detí

Roman sa nikdy netajil tým, že rodina je preňho prioritou. Napriek tomu, že si rolu otca nesmierne váži, otvorene hovorí aj o odvrátenej strane. „Je to peklo. Nezvládam to. Finančne to je dosť náročné a stále niekde lietam. Nie je to žart mať štyri deti,“ priznal bez servítky. S pribúdajúcim vekom pociťuje aj únavu, ktorá sa podpisuje na jeho výkone v práci i doma. Cíti tlak, že musí zabezpečiť rodinu, no zároveň v ňom rastie potreba byť prítomný aj ako otec, nielen ako poskytovateľ.

„Aby som bol dobrý otec, keďže mám pocit, že stále niekde lietam a mám v hlave, že stále musím zabezpečovať rodinu, zabezpečovať, aby sme prežili, keďže je nás naozaj dosť a je to čím ďalej náročnejšie, lebo už ani toľko nevládzeš, už sa ti nechce,“ povedal Pomajbo, ktorý si uvedomuje, že vyvážiť prácu a rodinný život je čoraz ťažšie, najmä keď najmladšie dieťa pribudlo v čase, keď už nevládze toľko ako kedysi.

Pomajbo hľadá zmysel, nie slávu