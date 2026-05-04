Úsmev vystriedal strach: Roman Pomajbo odhalil tajomstvo, ktoré skrýval pred divákmi priamo na javisku

Ľudia, ktorí rozdávajú smiech, neraz sami prežívajú chvíle, keď sa im vnútri zrúti svet. Silný moment krátko pred predstavením môže pripomenúť, aké dôležité je nepodceňovať prevenciu a všímať si vlastné telo.
Pre Topky herec a otec štyroch detí Roman Pomajbo otvorene prehovoril o chvíli, ktorá ho zasiahla tesne pred tým, ako mal vyjsť na javisko. Krátko pred predstavením si prečítal výsledky histológie a dozvedel sa diagnózu, ktorá v ňom vyvolala strach, no napokon aj vďaku za to, že problém odhalili včas.
Výsledky prišli tesne pred predstavením
Roman Pomajbo patrí k hercom, ktorí sú zvyknutí postaviť sa na javisko bez ohľadu na to, čo práve prežívajú v súkromí. Ako sám priznal, herecká profesia si vyžaduje disciplínu a schopnosť sústrediť sa aj vtedy, keď človeku nie je do smiechu.
„No, sme tak vychovávaní, aby sme vedeli proti tomu bojovať. Že aj keď ty máš dobrú náladu a ideš zabávať ľudí… Hej, to ja aj učím, že herec sa má pripraviť na tú rolu, ale sú okamihy, ktoré nevymyslíš,“ povedal Roman Pomajbo.
Takýto okamih zažil nedávno. Pred vystúpením si išiel vypnúť mobil, no namiesto bežnej rutiny prišiel šok. „Nedávno sa mi stalo, že naozaj, tie mobily, to je hrozná vec. Naozaj nepreháňam, desať minút, päť minút pred predstavením som si ho išiel normálne vypnúť a vidím, že mi prišli výsledky z histológie, o ktorých som si hovoril, že však viem, že všetko je v poriadku, lebo však znamienka a neviem čo,“ prezradil herec.
