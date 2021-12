Gröhling chystá veľkú modernizáciu vzdelávania. Odborníci začali pracovať na novom obsahu učiva

Najvýraznejšou zmenou v roku 2021 v školstve je, že sa začalo pracovať na novom obsahu vzdelávania, teda na novom učive. Tvoria ho ľudia priamo z praxe – odborníci, riaditelia, učitelia. Uviedol to v rozhovore pre TASR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) s tým, že zastupujú rôzne druhy škôl a spoločne majú vytvoriť učivo, ktoré bude zodpovedať požiadavkám 21. storočia.

Predmety by mali na seba prirodzene nadväzovať

“Predmety by mali prirodzene na seba nadväzovať. Dnes sa napríklad stáva, že žiak sa v jednom ročníku vo fyzike učí jav, na ktorý potrebuje vzorec z matematiky, ktorý sa učí až o rok,” povedal minister školstva. Ako ďalej poznamenal, v novom učive chcú vytvoriť priestor na rozvoj kritického myslenia, finančnej, environmentálnej či digitálnej gramotnosti.

Minister to, čo sa podarilo v roku 2021 zrealizovať v školstve, rozdelil na dve skupiny. Prvou sú projekty a investície, druhou sú zmeny v zákonoch. “Tento rok sme vyhlásili približne dve desiatky projektov a investícií do školstva. Tie by sme ešte vedeli rozdeliť do dvoch podskupín: investície do materiálneho vybavenia škôl a do personálu,” priblížil.

V školstve máme podľa neho dlhodobo veľký modernizačný dlh. A to vo všetkých oblastiach. Vytvorili preto viacero projektov a investícií, ktoré tento dlh začínajú riešiť. „Bol to napríklad projekt na podporu čítania s názvom Čítame radi 1 a 2, v rámci ktorého školy kupovali beletriu do svojich knižníc, projekt na vybavenie školských kuchýň alebo projekt pre materské školy Múdre hranie na nákup didaktických pomôcok do materských škôl,” povedal minister školstva.

Modernejšia škola

Najvýraznejší bol podľa neho projekt Modernejšia škola na modernizáciu tried a spoločných priestorov škôl v sume 3,5 milióna eur. “Školám sme poslali tiež 8,1 milióna eur na opravu telocviční a športovísk a pre mestá a obce sme vyčlenili päť miliónov eur na rozšírenie kapacít materských škôl. Vytvorili sme takto nové triedy pre 4800 detí, ktoré si plnili povinné predprimárne vzdelávanie,” dodal.

V roku 2021 rezort školstva priniesol tiež niekoľko projektov a investícií do personálu škôl. Z eurofondov vyčlenili 20 miliónov eur na udržanie pracovných miest v základných umeleckých školách v čase pandémie. Učiteľom sme preplatili doučovanie cez projekty Spolu múdrejší 1 a 2.

“V nich sme podporili 100 percent škôl, ktoré prejavili záujem a splnili podmienky. Už druhý rok po sebe sme preplatili školám projekt letných škôl,” povedal minister. Ako dodal, tento rok tiež preplatili učiteľom zimný semester rozširujúceho štúdia a doplňujúceho pedagogického štúdia. Ohlásili výzvu na digitálnych koordinátorov, z ktorých asi 300 pilotne pôsobí na školách.

“Ďalej sme vďaka úsporám z eurofondov predĺžili projekty na asistentov, školských psychológov a špeciálnych pedagógov v školách, známe ako POP 1 a POP 2,” povedal. Podľa jeho slov sa podarilo aj zvýšiť dotácie pre mládež o jeden milión eur a vyčlenili 2,5 milióna eur na podporu projektov, ktoré pracujú s mládežou.