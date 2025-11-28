Generál Macko: Rusko by bolo ochotné ísť do konfliktu s NATO. Rusi môžu vtrhnúť do Fínska alebo na Pobaltie

Moderátorka Karolína Piliarová sa so svojím hosťom rozprávala o témach, ktoré v posledných dňoch najviac rezonovali spoločnosťou v súvislosti s vojnou na Ukrajine.
USA oznámili, že Ukrajina akceptovala podmienky upravenej mierovej dohody s Ruskom. Svet očakáva ďalšie stretnutie Donalda Trumpa s Volodymirom Zelenským v Bielom dome. Ak sa dohodnú na najspornejších bodoch dohody, môže ísť o najväčší posun od začiatku invázie. Základná otázka však zostáva: čo na to Rusko? Generál Macko však neočakáva, že by k zastaveniu bojov na Ukrajine došlo skôr ako na jar budúci rok.
Na Ukrajine majú za sebou mimoriadne náročný november, Ukrajinci stratili výrazne viac ťažkej techniky ako Rusi, mesto Pokrovsk je do veľkej miery pre Ukrajinu nateraz stratené. Aktuálne sa bojuje najmä o záchranu Myrnohradu, logistika je tam už takmer nemožná. Hrozí obkľúčenie spomenutých miest, ale aj ďalších na rozhraní Záporožskej, Dnepropetrovskej a Doneckej oblasti. Podľa Macka Rusom pomohli najmä hmlisté dni, ktoré zhoršili viditeľnosť ukrajinským dronom.
Generál Macko však upozorňuje na to, že Rusko za ostatné dva roky prišlo o svoje dobyté územia na Ukrajine. Kým v lete 2022 Rusi okupovali na Ukrajine 29 % územia, dnes je to necelých 20 %.
Toto a veľa ďalších zaujímavých tém preberala Karolína Piliarová so svojím hosťom Pavlom Mackom v novom vydaní relácie 1 na 1. Aktuálnu epizódu si môžete pozrieť vyššie alebo vypočuť ako podcast v aplikáciách Spotify či Apple Podcasts.
