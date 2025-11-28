Generál Macko: Rusko by bolo ochotné ísť do konfliktu s NATO. Rusi môžu vtrhnúť do Fínska alebo na Pobaltie

Foto: Interez

Karolína Piliarová
1 na 1
Hosťom v relácii interezu 1 na 1 bol tentoraz generál vo výslužbe a predseda mimoparlamentnej strany DS-ODS Pavel Macko.

Moderátorka Karolína Piliarová sa so svojím hosťom rozprávala o témach, ktoré v posledných dňoch najviac rezonovali spoločnosťou v súvislosti s vojnou na Ukrajine.

USA oznámili, že Ukrajina akceptovala podmienky upravenej mierovej dohody s Ruskom. Svet očakáva ďalšie stretnutie Donalda Trumpa s Volodymirom Zelenským v Bielom dome. Ak sa dohodnú na najspornejších bodoch dohody, môže ísť o najväčší posun od začiatku invázie. Základná otázka však zostáva: čo na to Rusko? Generál Macko však neočakáva, že by k zastaveniu bojov na Ukrajine došlo skôr ako na jar budúci rok.

Viac z témy 1 na 1:
1.
Milan Kňažko v 1 na 1: Syna som skrýval, mohlo to skončiť basou. Nakoniec mi od šťastia tiekli slzy
2.
Štefan Hríb: Sme v komunizme. Fico s Eštokom sa chcú postaviť proti sudcovi a nad zákon
3.
Marek Vagovič v 1 na 1: Fico je psychicky rozložený. Agresívne útočí na novinárov. Tragédia sa môže opakovať
Zobraziť všetky články (34)

Na Ukrajine majú za sebou mimoriadne náročný november, Ukrajinci stratili výrazne viac ťažkej techniky ako Rusi, mesto Pokrovsk je do veľkej miery pre Ukrajinu nateraz stratené. Aktuálne sa bojuje najmä o záchranu Myrnohradu, logistika je tam už takmer nemožná. Hrozí obkľúčenie spomenutých miest, ale aj ďalších na rozhraní Záporožskej, Dnepropetrovskej a Doneckej oblasti. Podľa Macka Rusom pomohli najmä hmlisté dni, ktoré zhoršili viditeľnosť ukrajinským dronom.

Generál Macko však upozorňuje na to, že Rusko za ostatné dva roky prišlo o svoje dobyté územia na Ukrajine. Kým v lete 2022 Rusi okupovali na Ukrajine 29 % územia, dnes je to necelých 20 %.

Venujeme sa aj dôležitým témam. 💡 Žurnalistika však nie je zadarmo. Ak nás chcete podporiť, pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz

Toto a veľa ďalších zaujímavých tém preberala Karolína Piliarová so svojím hosťom Pavlom Mackom v novom vydaní relácie 1 na 1. Aktuálnu epizódu si môžete pozrieť vyššie alebo vypočuť ako podcast v aplikáciách Spotify či Apple Podcasts.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Len 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrývaLen 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrýva
V Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou jeV Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou je
Lucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdaliLucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdali
Letenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevaloLetenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevalo
Tieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnoteniaTieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnotenia
Bolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho MercuryhoBolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho Mercuryho
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciuNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciu
Kratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj detiKratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj deti
Simona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýbaSimona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýba
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisícAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisíc
Toto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviťToto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviť
Prvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpiráciePrvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpirácie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac