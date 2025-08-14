Funguje to v jednom seriáli, tak to dali aj do druhého. Medzi Sľubom a Dunajom, k vašim službám je stále viac podobností

To, že sa rovnakí ľudia podieľajú na tvorbe týchto dvoch seriálov, je vidieť už na tom, že keď jedna postava skončí v Dunaji, herec či herečka neostane mimo obrazoviek dlho. Či už to bola seriálová Marína alebo Peter Kučera, herci, ktorí ich stvárňujú, si svoje miesto našli aj v novšom seriáli a ich príbeh pokračuje ďalej.
Okrem rovnakých hercov však diváci v seriáli vidia aj iné podobnosti. Pozornému oku diváka napríklad neušlo, že sa posledné odvysielané série skončili dosť podobne. V Dunaji, k vašim službám totiž padol k zemi Walter Klaus potom, ako ho Lukáš Kudlička postrelil. Televízia nechala divákov celé leto v napätí, či nakoniec prežije. Rovnaká situácia sa zopakovala aj o niekoľko dní neskôr v Sľube.
To isté, ale inak
Prvá séria Sľubu skončila poriadne dramaticky. Riaditeľ Viktor Gálik dostal infarkt a zrútil sa na zem priamo na svadbe svojej adoptívnej dcéry. Aj jeho osud ostal otázny a zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že neprežil. Prečo sa to tak javí, sme vám vysvetlili v predošlom článku.
Tvorcovia seriálov od televízie Markíza sa tak vedia postarať o poriadnu dávku napätia aj strachu. V minulosti už pritom ukázali, že nemajú problém z deja vyškrtnúť obľúbenú postavu, nezáležiac na tom, ako veľmi bola medzi divákmi populárna. Práve spomínaní Peter Kučera a Marína sú toho dôkazom.
Medzi týmito dvomi dobovými seriálmi budú pokračovať podobnosti aj v ďalších sériách. Jedenásta séria Dunaja, k vašim službám a druhá séria Sľubu totiž začnú obe s časovým posunom a tento skok tak zanechá udalosti finále v minulosti. Postavy sa pohli v deji vpred a diváci sa tomuto tempu budú musieť rýchlo prispôsobiť.
„V druhej sérii sa môžu fanúšikovia tešiť na ešte pestrejší dej, nové tváre, nečakané prepojenia a dramatické línie, ktoré ich opäť každý večer vtiahnu do osudov ich obľúbených postáv,“ prezradila Silvia Majeská, programová riaditeľka skupiny Markíza. Druhá séria Sľubu sa začína odohrávať s odstupom niekoľkých mesiacov, na Medzinárodný deň žien – 8. marca 1985.
V Dunaji, k vašim službám sa zas diváci presunú do marca 1944 – priamo do víru vojny, ktorá už naplno zasahuje aj Slovensko a mení osudy všetkých postáv. Po deväťmesačnom časovom posune od finále predchádzajúcej série sa seriál dostane do vypätej atmosféry vojnových ulíc Bratislavy, v čase, keď sa hrdinstvo, statočnosť a odvaha stávajú každodennou nevyhnutnosťou.
