Funguje to v jednom seriáli, tak to dali aj do druhého. Medzi Sľubom a Dunajom, k vašim službám je stále viac podobností

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Dunaj k vašim službám
Tvorcom sa v Dunaji, k vašim službám osvedčilo viacero vecí, a tak ich teraz praktizujú aj v Sľube.

To, že sa rovnakí ľudia podieľajú na tvorbe týchto dvoch seriálov, je vidieť už na tom, že keď jedna postava skončí v Dunaji, herec či herečka neostane mimo obrazoviek dlho. Či už to bola seriálová Marína alebo Peter Kučera, herci, ktorí ich stvárňujú, si svoje miesto našli aj v novšom seriáli a ich príbeh pokračuje ďalej.

Okrem rovnakých hercov však diváci v seriáli vidia aj iné podobnosti. Pozornému oku diváka napríklad neušlo, že sa posledné odvysielané série skončili dosť podobne. V Dunaji, k vašim službám totiž padol k zemi Walter Klaus potom, ako ho Lukáš Kudlička postrelil. Televízia nechala divákov celé leto v napätí, či nakoniec prežije. Rovnaká situácia sa zopakovala aj o niekoľko dní neskôr v Sľube.

Viac z témy Dunaj k vašim službám:
1.
Konečne prehovoril o Walterovi Klausovi. Herec z Dunaja, k vašim službám odtajnil zákulisie natáčania kľúčovej scény
2.
Osud Waltera Klausa a ďalšie nečakané zvraty: Televízia odtajnila informácie k 11. sérii Dunaja, k vašim službám
3.
Mohlo to skončiť úplne inak. Herečka z Dunaja, k vašim službám prehovorila o najťažšom životnom rozhodnutí
Zobraziť všetky články (212)

To isté, ale inak

Prvá séria Sľubu skončila poriadne dramaticky. Riaditeľ Viktor Gálik dostal infarkt a zrútil sa na zem priamo na svadbe svojej adoptívnej dcéry. Aj jeho osud ostal otázny a zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že neprežil. Prečo sa to tak javí, sme vám vysvetlili v predošlom článku.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zlé správy pre divákov seriálu Sľub: S napätím čakali, či ich obľúbená postava prežije, dnes…

Tvorcovia seriálov od televízie Markíza sa tak vedia postarať o poriadnu dávku napätia aj strachu. V minulosti už pritom ukázali, že nemajú problém z deja vyškrtnúť obľúbenú postavu, nezáležiac na tom, ako veľmi bola medzi divákmi populárna. Práve spomínaní Peter Kučera a Marína sú toho dôkazom.

Medzi týmito dvomi dobovými seriálmi budú pokračovať podobnosti aj v ďalších sériách. Jedenásta séria Dunaja, k vašim službám a druhá séria Sľubu totiž začnú obe s časovým posunom a tento skok tak zanechá udalosti finále v minulosti. Postavy sa pohli v deji vpred a diváci sa tomuto tempu budú musieť rýchlo prispôsobiť.

Foto: TV Markíza

„V druhej sérii sa môžu fanúšikovia tešiť na ešte pestrejší dej, nové tváre, nečakané prepojenia a dramatické línie, ktoré ich opäť každý večer vtiahnu do osudov ich obľúbených postáv,“ prezradila Silvia Majeská, programová riaditeľka skupiny Markíza. Druhá séria Sľubu sa začína odohrávať s odstupom niekoľkých mesiacov, na Medzinárodný deň žien – 8. marca 1985.

Foto: TV Markíza

V Dunaji, k vašim službám sa zas diváci presunú do marca 1944 – priamo do víru vojny, ktorá už naplno zasahuje aj Slovensko a mení osudy všetkých postáv. Po deväťmesačnom časovom posune od finále predchádzajúcej série sa seriál dostane do vypätej atmosféry vojnových ulíc Bratislavy, v čase, keď sa hrdinstvo, statočnosť a odvaha stávajú každodennou nevyhnutnosťou.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Prvé zábery z druhej série Ranča vyvolávajú zimomriavky: Veľká strata aj nové tajomstvá, diváci sa…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár HamšíkBola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár Hamšík
Ivan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredníkIvan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredník
Filip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiťFilip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiť
Trhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dníTrhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dní
Pivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušliPivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušli
V detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenieV detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenie
Jozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez plateniaJozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez platenia
Navštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plačNavštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plač
Pivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravenáPivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravená
Na hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchu
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcamiProsila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcami
Natália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domuNatália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domu

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac