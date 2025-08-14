Prvé zábery z druhej série Ranča vyvolávajú zimomriavky: Veľká strata aj nové tajomstvá, diváci sa majú na čo tešiť

Televízia JOJ už 1. septembra 2025 uvedie nové časti úspešnej rodinnej ságy RANČ. Seriál bude na obrazovkách TV JOJ dvakrát týždenne – vždy v pondelok a v stredu o 20:40, teda v rovnakom čase, ako boli diváci zvyknutí pri prvej sérii.
Po dramatických udalostiach prvej série sa obyvatelia ranča stále vyrovnávajú s veľkou stratou. Pod povrchom sa však rodia nové tajomstvá a nečakané spojenectvá, ktoré preveria vzťahy, lojalitu a odvahu. Druhá séria sa nesie v duchu motta Láska i pomsta – všetko má svoj čas. Nové epizódy prinesú návrat známych postáv, príchod nových hrdinov a odhalenie ďalších tajomstiev, ktoré zamiešajú osudmi všetkých obyvateľov.
Čakajú ich skúšky
Kreatívna producentka, autorka námetu a spoluscenáristka Danica Hričová k tomu dodáva: „Príbeh budujeme ďalej, pretrváva motív nepokoja okolo baní a pribúdajú nové rodinné tajomstvá, ktoré zažijú prichádzajúce postavy. Obľúbení hrdinovia prejdú skúškami – zrady, radosti a až vnútorné premeny im ukážu, že veci nie sú také jednoznačné, ako si mysleli. Uvedomia si, že sa dejú aj mimo ich vplyvu a nie vždy sa dajú ovplyvniť. To, čo sa zdá ako nešťastie, môže priniesť dôležité poznanie. Treba dôverovať životu – ten si vždy nájde spôsob, ako všetko vyriešiť.“
K novej sérii pripravilo kreatívne oddelenie televízie JOJ pod vedením riaditeľa Ondreja Garana Hutníka vizuálne atraktívne a dramatické upútavky, ktoré verne vystihujú motto „Láska i pomsta – všetko má svoj čas“.
Tvorcovia prepojili napätie, emócie a krásu prostredia ranča s pripomenutím kľúčových momentov prvej série a novými dejovými linkami, ktoré prinesú nové postavy. Výsledkom sú dynamické a emocionálne silné obrazy, ktoré diváka vtiahnu do deja a naznačujú, že pokračovanie príbehu bude ešte intenzívnejšie a vizuálne pôsobivejšie. Veď posúďte sami.
