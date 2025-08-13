Zlé správy pre divákov seriálu Sľub: S napätím čakali, či ich obľúbená postava prežije, dnes už vedia odpoveď

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Odpoveď je jasná.

Seriálový Sľub sa na obrazovky vracia už prvého septembra spolu s novým školským rokom, no namiesto toho, aby aj v seriáli začal nový školský rok, dej sa bude odohrávať s odstupom niekoľkých mesiacov, na Medzinárodný deň žien – 8. marca 1985. Diváci tak veľmi rýchlo zistia, čo sa stalo s ich obľúbenými postavami po finále.

K seriálu sa pridá aj nová rodina, ktorú budú tvoriť sudkyňa Ivana Sklenárová (Eva Mores), sestra Romana Bartoša (Vladimír Kobielsky), jej dcéra, šiestačka Betka (Alica Esterková) a otec rodiny Dávid (Filip Tůma). Divákov však najviac zaujíma, ako skončili osudy tých súčasných postáv. Najmä, či prežil riaditeľ školy a Martinkin adoptívny otec.

Foto: TV Markíza

Fotka je viac než tisíc slov

Markíza okrem informácií o nových postavách dostala aj otázky, na ktoré ich čakajú odpovede: Ako skončí Michalov (Kristián Baran) návrat z pohraničia za láskou Zuzanou (Adriána Brnčalová) a adoptovaným synčekom Kubkom? Aký bude osud riaditeľa základnej školy Viktora Gálika (Michal Ďuriš), ktorého na svadbe jeho vnučky Martiny (Paula Lopatovská) zradilo oslabené srdce a bezvládne sa zrútil na zem? Odíde Paľo Hanúsek (Dušan Cinkota) nadobro od svojej ženy Zdeny (Gabriela Dzuríková) pre tajomstvo, ktoré pred ním skrývala? A čo čaká ďalšie obľúbené seriálové rodiny – Bartošovcov, Horváthovcov, Kollárovcov, Roháčovcov či Valentovcov?

Foto: TV Markíza

Zdá sa však, že rovno poskytli aj odpovede na dve z nich. Na promo fotografiách rodín totiž Viktor Gálik chýba, naznačujúc, že v seriáli nebude pokračovať. Navyše výrazy jeho manželky a dcéry hovoria za všetko a nevyzerajú, že by mali dôvod na radosť.

Rovnako veľavravná je aj fotografia Hanúskovcov. Na nej sú obaja manželia, Paľo aj Zdena, a oni sa na rozdiel od Gálikovcov tvária vyrovnane. Zdena má pritom ruku položenú na manželovom ramene a stále jej na nej vidieť obrúčku, takže sa zdá, že svoje problémy nakoniec predsa len vyriešia.

Foto: TV Markíza

Na fotkách tiež vidieť Zuzanu a Michala s malým Kubkom. Kubko poriadne vyrástol, Zuzana má nový účes, no čo je najdôležitejšie, všetci traja sú stále spolu. V prvej sérii pritom bola hlavnou fotografiou tá, na ktorej sú Zuzana, Michal a Igor, naznačujúc, že ich milostný trojuholník bude dôležitou zápletkou seriálu.

Mnohí diváci sa báli, že potom, ako vo finále vbehla Zuzana do Igorovho náručia, opäť sa táto zápletka obnoví. Vyzerá to však tak, že sa obávali zbytočne.

