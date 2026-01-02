Filmy Brada Pitta aj DiCapria valcujú obľúbené streamovacie služby. Slováci ich milujú, zarobili balík

Asi sa nemusíme baviť o tom, že Brad Pitt a Leonardo DiCaprio patria medzi najväčšie herecké hviezdy súčasnosti, a keď sa s nimi objaví nový film, fanúšikovia sú nadšení. Vysokú latku sa ich umeniu podarilo udržať aj v uplynulom roku. Zahrali si síce v dvoch rozdielnych filmoch, no oba žnú úspechy, aj keď na rozdielnych frontoch.
Najnovšie sa môžu pochváliť popularitou na streamovacích službách. Ako ukazujú dáta FlixPatrolu, snímka F1 s Bradom Pittom v hlavnej úlohe kraľuje službe Apple TV a film Jedna bitka za druhou (One Battle After Another) s Leonardom DiCapriom zas ovláda HBO Max. Na prvých miestach sa nachádzajú medzi slovenskými divákmi, ale aj naprieč celým svetom.
V kinách viedla jedna z nich
Tržby snímky z prostredia vzrušujúcej Formuly 1 celosvetovo presiahli 630 miliónov dolárov (okolo 540 miliónov eur) a na Slovensku takmer 1,5 milióna dolárov (skoro 1,3 milióna eur), uvádza Box Office Mojo.
Film o samotárovi, ktorý žije ďaleko od civilizácie, si pripísal na svoje konto celosvetovo cez 200 miliónov dolárov (asi 170 miliónov eur) a jeho tržby na Slovensku presiahli 205-tisíc dolárov (174-tisíc eur).
Karta sa obrátila
Aj keď sa podľa týchto číselných údajov môže zdať, že „vyhráva“ Pittov film, nominácie na prestížne ceny ich poradie otáčajú. Snímka F1 síce získala dve nominácie na Zlaté Glóbusy a 7 nominácií na ocenenie Critics Choice Awards, no Jedna bitka za druhou ju tromfla. Dostala až 9 nominácií na Zlaté Glóbusy, 14 nominácií na Critics Choice Awards a mnohé ďalšie.
Ako sa im bude dariť v súboji o zlaté sošky Oscara, sa dozvieme už o pár dní, keď oznámia nominácie.
Jedna vec je komerčný úspech, druhá názory kritikov, no z pohľadu bežného diváka vám možno jednoducho záleží iba na tom, či sú to dobré filmy. A v oboch prípadoch je odpoveď nie, pretože sú skvelé a jednoznačne sa ich oplatí vidieť.
