Päť scenárov Kremľa: Moskva vraj chystá novú ofenzívu zo severu, Zelenskyj je pripravený na všetko

Lucia Mužlová
Moskva má údajne päť scenárov novej ofenzívy zo severu. Kyjev je podľa Zelenského pripravený na každý.

Rusko môže pripravovať ofenzívne operácie na osi Černihiv-Kyjev a novú vlnu mobilizácie. Podľa portálu Euromaidan press to v stredu uviedol na sociálnych sieťach ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po zasadnutí štábu vrchného veliteľa.

Varovanie prišlo v čase, keď sa v Bielorusku konali spoločné rusko-bieloruské vojenské cvičenia s účasťou viac ako 64-tisíc vojakov a 7 800 kusov techniky. Manévrov sa zúčastnili aj ruské strategické raketové sily a plavidlá tichomorskej a severomorskej flotily, ktoré disponujú jadrovými zbraňami.

Kyjev sa pripravuje reagovať na každý scenár

Kyjev podľa Zelenského pripravuje reakcie na každý možný ruský scenár a posilní jednotky v ohrozenej oblasti. „Ukrajina sa rozhodne bude brániť a našou úlohou je teraz posilniť štát tak, aby ani jeden z piatich ruských scenárov rozšírenia vojny cez severnú Ukrajinu neuspel,“ uviedol Zelenskyj

Ministerstvu zahraničných vecí zároveň nariadil pripraviť ďalšie diplomatické kroky voči Bielorusku, ktoré „môže byť Ruskom využité na takéto rozšírenie vojny“. Kyjev chystá aj rozšírenie nasadenia tzv. „sankcií dlhého doletu“, ktoré sa podľa Zelenského „veľmi dobre osvedčili“ pri vyvíjaní účinnejšieho tlaku na zníženie ruskej agresivity.

Ukrajinská rozviedka informovala, že Rusko pripravuje novú mobilizačnú vlnu v počte viac než 100-tisíc ľudí. Zelenskyj však spochybnil, že Moskva má kapacitu vykonať ju skryto. „Domnievame sa, že v súčasnosti takýto potenciál skrytej mobilizácie v Rusku neexistuje, preto možno očakávať politické rozhodnutia iného formátu,“ uviedol.

