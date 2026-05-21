Napínavý príbeh starý 12 rokov vám možno unikol. V hlavnej úlohe legendárny herec

Máte pocit, že ste už videli všetky filmy na streamovacích platformách? Tento skvelý triler ste však pravdepodobne prehliadli. Premiéru mal síce len minulý rok, no je inšpirovaný príbehom starým viac ako jednu dekádu. Určite vás pohltí. Navyše má slávneho scenáristu aj herca v hlavnej úlohe.
Úspech v kinách aj na streamovacej platforme
Streamovaciu platformu HBO Max ovládol akčný triler A Working Man. V kinách mal premiéru ešte v marci 2025, ale na streamovacej platforme zožal úspech až teraz, aktuálne je prvý v rebríčku najsledovanejších filmov, ako sme si všimli na FlixPatrole. Pozrieť si ho však môžete aj na streamovacích platformách Apple TV+ a Prime Video.
Rovnako úspešný bol aj v kinách, kde jeho celosvetové tržby dosiahli v prepočte približne 77 miliónov eur. Z toho cez 54-tisíc v slovenských kinách.
Snímka vznikla podľa knižnej predlohy Levon’s Trade z roku 2014 od Chucka Dixona, pričom o scenár sa postaral slávny herec Sylvester Stallone.
„Béčková napodobenina filmu 96 hodín“
Hlavnú postavu Levona Cadeama, bývalého vojaka, stvárnil legendárny Jason Statham. Levon opustil úspešnú vojenskú kariéru v Kráľovskom námornom komande a teraz žije obyčajný život ako robotník na stavbe. Keď však dcéru jeho šéfa, ktorá je pre neho ako rodina, unesú obchodníci s ľuďmi, rozhodne sa ju nájsť, čím odhalí svet korupcie a obchodovania s ľuďmi.
Napriek úspechu v kinách a na HBO Max diváci udelili snímke len priemerné hodnotenie. Na filmovom portáli ČSFD jej svieti 54 %, podobne obstála aj na IMDb, kde má rating 5.7/10. No na Rotten Tomatoes, kde hodnotia diváci zo zahraničia, má až 87 %. Podľa slovenských a českých divákov je to totiž „béčková napodobenina filmu 96 hodín“.
