Film roka si už o pár hodín pozriete na obľúbenej streamovacej službe. Ovalí vás znechutenie aj dojatie

Záber zo snímky Jedna bitka za druhou, foto: MovieStillsDB

Zuzana Veslíková
Tip na film
Ak ste ho ešte nevideli, je najvyšší čas napraviť to.

Hovorí sa o ňom ako o jednom z najlepších filmov tohto roka a ak ste ho zmeškali v kinách, máme pre vás skvelé správy. Spoločnosť Warner Bros. Pictures uvedie na HBO Max film Jedna bitka za druhou (One Battle After Another), ktorý napísal, režíroval a produkoval Paul Thomas Anderson.

Jedna bitka za druhou tento rok vedie v nomináciách na Zlaté glóbusy v deviatich kategóriách, vrátane Najlepší film – muzikál/komédia, uvádza tlačová správa. V hlavných úlohách hviezdia držitelia Oscarov, cien BAFTA a Zlatých glóbusov Leonardo DiCaprio, Sean Penn a Benicio Del Toro.

Ukazuje vyhasnutého revolucionára Boba (Leonardo DiCaprio), ktorý žije v paranoidnom stave, odrezaný od sveta, spolu so svojou energickou a samostatnou dcérou Willou (Chase Infiniti). Keď sa po 16 rokoch znovu objaví jeho úhlavný nepriateľ (Sean Penn) a Willa zmizne, bývalý radikál sa ju zúfalo snaží nájsť. Otec aj dcéra pritom bojujú s následkami jeho minulosti.

Môže sa pochváliť výbornými hodnoteniami

Na ČSFD snímke svieti vysoké hodnotenie 76 % a na databáze IMDb rating 7,9/10. My sme ho videli ešte v kine a odchádzali nadšení, dokonca si dovolíme nazvať ho filmom roka (aj keď mu tento titul možno o niekoľko dní vyfúkne nový Avatar).

Ako sme vám priblížili, Jedna bitka za druhou je šialený emočný rollercoaster. Počas jedinej sekvencie vás ovalí znechutenie, dojatie, šok aj napätie. Mnohé scény zachádzajú do morbídnej obscénnosti, no tentoraz to nepôsobí lacno ani samoúčelne.

Film drží tempo – napätie je prítomné takmer neustále a stráca sa až v poslednej štvrtine. Kombinuje prvky thrilleru, akcie a čiernej komédie tak, že výsledok nie je ani thriller, ani komédia, ale most medzi vážnosťou a pobavením.

Ak vás zaujal, celosvetovú premiéru bude mať exkluzívne na HBO Max v piatok 19. decembra.

