Toto je film roka: Má šialených 84 %, extrémne zisky a hviezdy v hlavnej úlohe. Slováci ho žerú, aj keď je plný klišé

Ako sme vás nedávno informovali, 26. júna dorazila do kín jedna z najočakávanejších filmových noviniek roka. Nová snímka F1 FILM už zbiera prvé úspechy a pozitívne ohlasy. Na ČSFD si drží silných 84 %, prebojovala sa do rebríčka najlepších filmov a zarába poriadny balík. Divákov láka na viacero aspektov – hviezdne obsadenie s „áčkovými“ ikonami Bradom Pittom a Javierom Bardemom, ale aj strhujúci príbeh zo sveta jedného z najdrahších športov planéty.

Formula 1 je jedinečný fenomén – len málo športov ponúka taký dramatický kontrast medzi tým, ako málo adrenalínu predstavuje pre divákov a tým, aké extrémne nasadenie vyžaduje od pretekárov.

Je toto film roka 2025?

Niet divu, že je film zasadený do sveta F1 strhujúcou jazdou – takou, pri ktorej aj Rýchlo a zbesilo pôsobí ako pokojná meditácia.

V tejto horúcej novinke sa spojili hollywoodsky herecký kaliber, majstrovstvo najžiadanejšieho filmového skladateľa súčasnosti Hansa Zimmera a odborné vedenie samotného Lewisa Hamiltona – jednej z najväčších legiend Formuly 1.

Výsledkom je kinozážitok, ktorý má našliapnuté stať sa filmovou udalosťou roka 2025. F1 FILM nespochybniteľne stúpa na vrchol rebríčkov – v Spojených štátoch sa už stihol stať 20. najziskovejším filmom Brada Pitta, keď prekonal tržby snímky Spáči z roku 1996. Po jedinom týždni má na konte 166,7 milióna dolárov a čísla stále rastú.

Novinka si získala aj slovenské publikum. Na ČSFD jej diváci udelili silných 84 %, čo ju radí medzi najlepšie hodnotené filmy roka. V recenziách opakovane vyzdvihujú herecký výkon Brada Pitta, atmosférický soundtrack a napínavý dej, ktorý napriek dlhej stopáži utečie rýchlosťou monopostu. Mnohí ju prirovnávajú k ikonickému Rush, často označovanému za najlepší motoristický film vôbec.

Objavujú sa aj výhrady – najmä voči klišé momentom, aké poznáme z americkej filmovej tvorby – no v celkovom dojme ide o výnimočný titul, ktorý prepája emóciu, rýchlosť a filmové remeslo na najvyššej úrovni.

Do kina sme vyrazili aj my a nezostali sme sklamaní

Na premietanie nového F1 Filmu sme vyrazili aj my – a môžeme povedať hneď niekoľko vecí. Po prvé, že je skutočne veľmi vydarený. Príjemne nás prekvapil a s čistým svedomím ho odporúčame každému, kto túži po napínavom filmovom zážitku.

Po druhé – napriek tomu, že je novinka v kinách už vyše týždňa, kinosála bola prekvapivo naozaj veľmi plná. Na štvrtkovom premietaní film naplnil vyše polovicu veľkej sály, a to napriek tomu, že ho stále premietajú trikrát denne.

A na záver – áno, kritika klišé je miestami oprávnená, ale počas sledovania nám to vôbec neprekážalo. Film ponúka poriadnu dávku zimomriavok, extrémne napätie a v istých momentoch doslova rytie nechtov do dlaní. A to hovoríme ako ľudia, ktorí o F1 vedia len minimum. Napriek dĺžke nás film úplne pohltil a určite nebol rozťahaný.

Ak ho teda ešte plánujete vidieť, určite si ho vychutnajte na veľkom plátne – práve tam jeho silné scény najviac vyniknú.