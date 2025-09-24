Súd s Černákom sa blíži ku koncu: Rozhodnutie môže padnúť už dnes. Podľa advokátky môže byť vzorom pre odsúdených

Černák na súde v Piešťanoch 2. apríla 2025. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Nina Malovcová
TASR
Mikuláš Černák
Obhajoba zdôrazňuje, že meno Mikuláš Černák nesmie byť prekážkou pri rozhodovaní súdu.

Obhajoba niekdajšieho bosa banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka hovorí o splnení podmienok na jeho podmienečné prepustenie z väzenia. Prokurátorka Okresnej prokuratúry Trnava Monika Brodanská navrhuje súdu, aby ponechal Černáka vo väzení.

Procesné strany to uviedli vo svojich stanoviskách po skončení dokazovania v prípade návrhu na podmienečné prepustenie doživotne odsúdeného Černáka na slobodu. Prokurátorka podčiarkla, že občianske združenie Reštart-nový život okrem prípadu Černáka nepodalo žiadny iný návrh na podmienečné prepustenie odsúdeného. Činnosť združenia je podľa nej zameraná „diametrálne iným smerom“.

Prokuratúra hovorí o účelovosti

Pomoc odsúdeným si podľa jej slov združenie pridalo do svojich stanov len nedávno. Hovorila preto o účelovosti. „Považujem za nevyhnutné, aby Okresný súd Trnava návrhu združenia nevyhovel a zamietol ho,“ zdôraznila Brodanská. Navrhuje zamietnuť aj návrh na podmienečné prepustenie, ktoré podal odsúdený. Vo svojom stanovisku sa odvolala na znalecké dokazovanie, ktoré podľa jej slov okrem iného poukazuje na agresívne impulzy a snahu o manipuláciu zo strany odsúdeného.

Brutálne vraždy a správanie vo väzení

„Preskúmaním jednotlivých rozsudkov je bezpochyby zrejmé, že zavraždil 28 osôb, väčšinu vrážd vykonal on sám,“ podotkla. Hovorila o zákernom spôsobe konania s mimoriadnym stupňom brutality a agresivity. „Išlo o popravy,“ dodala. Správanie Černáka vo výkone trestu považuje za účelové, súvisiace so snahou byť podmienečne prepustený.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Senát Okresného súdu Trnava podľa Černákovej obhajoby vykonal rozsiahle a dostatočné dokazovanie. „Odsúdený Mikuláš Černák splnil všetky formálne a materiálne podmienky na podmienečné prepustenie,“ zdôraznila advokátka Diana Messingerová.

Argumenty obhajoby v prospech prepustenia

Advokátka vo svojom vystúpení dodala, že Mikuláš Černák nikdy netrpel a ani dnes netrpí žiadnou psychickou poruchou, preto podľa nej nepredstavuje hrozbu pre spoločnosť. Dodala, že vo väzení sa správa príkladne a je vzorom pre ostatných odsúdených.

Podľa jej slov neexistuje dôkaz, ktorý by naznačoval, že Černák nespĺňa podmienky na prepustenie na slobodu. „Existuje reálna prognóza, že v budúcnosti bude viesť riadny život,“ uviedla podľa portálu Pravda s tým, že odsúdený opakovane prejavil ľútosť nad svojimi skutkami a zaslúži si druhú šancu. Zdôraznila, že pri rozhodovaní je potrebné prekročiť zaužívané vnímanie mena Mikuláš Černák a držať sa litery zákona, ktorý podmienečné prepustenie umožňuje.

Je toho názoru, že sú splnené všetky podmienky aj na to, aby súd prijal aj záruku občianskeho združenia Reštart-nový život. Znalecké dokazovanie podľa jej slov preukazuje, že po prípadnom prepustení Černáka z väzenia nehrozí z jeho strany opätovné páchanie trestnej činnosti. Doplnila, že odsúdený netrpí a ani nikdy netrpel duševnou chorobou. Deklarovala, že v prípade podmienečného prepustenia je zabezpečená aj odborná psychologická starostlivosť o Černáka.

Návrh na podmienečné prepustenie Černáka z väzenia podalo občianske združenie Reštart-nový život. Černák vlani požiadal, aby sa rozhodovalo o návrhu na prepustenie tak, že je to aj jeho osobný návrh. Spáchané skutky opätovne oľutoval. Niekdajší bos banskobystrického podsvetia si odpykáva doživotný trest odňatia slobody pre vykonanie a účasť na viacerých vraždách. Odsúdení pri doživotných trestoch môžu po 25 rokoch vo väzení požiadať o podmienečné prepustenie na slobodu.

