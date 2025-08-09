Tento film musíte vidieť: Chytí vás za srdce a zároveň udrží v napätí. Je absolútnym hitom, má hodnotenie 71 %

Tento film vás pohltí od prvej minúty, okrem napätia však sľubuje romantiku, ale aj hororové scény, ktoré vás poriadne vydesia. Diváci sú z neho nadšení, oceňujú zaujímavé prepojenie viacerých žánrov.
Ak hľadáte film, ktorý vás doslova priklincuje k obrazovke, Roklina (The Gorge) je presne to, čo potrebujete. Nejde však len o ďalší sci-fi horor, ale o mimoriadne pôsobivé spojenie viacerých žánrov, od romantiky až po psychologickú hĺbku, v jednom vizuálne fascinujúcom celku.
Nielen horor, ale aj romantika
Vo filme sa stretnete s dvoma elitnými agentmi, ktorí majú za úlohu strážiť záhadnú roklinu na opačných stranách. Netušia však, že ich čaká boj nielen o holý život, ale aj o záchranu vlastnej ľudskosti.
Môžete sa tešiť na hororové prvky s monštrami, ktoré sú zároveň tragickými postavami z minulosti, ale aj na dvoch cudzincov, ktorí si z diaľky budujú dôveru, priateľstvo, lásku, a to všetko na pozadí vojenského tajomstva, ktoré siaha až do čias druhej svetovej vojny a biologických experimentov v útrobách planéty.
Diváci film chvália
Diváci vyzdvihujú zaujímavé prepojenie hororu s romantickým príbehom, skvelé herecké obsadenie a najmä výbornú chémiu medzi hlavnými postavami. Zároveň oceňujú, že film je napínavý od začiatku až do konca. Na filmovom portáli ČSFD mu udelili pozitívne hodnotenie – 71 %.
„Úplne skvelý, akčný, hororový sci-fi film,“ chváli jeden z divákov.
„Skutočne výborný film,“ dodáva ďalší.
Roklinu si môžete pozrieť na streamovacej službe Apple TV+, kde aktuálne ovládla rebríčky sledovanosti, ako sme si všimli na FlixPatrole.
