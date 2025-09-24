Verdikt si vypočul priamo v Leopoldove: Mikuláš Černák ostáva vo väzení

Konanie o návrhu na podmienečné prepustenie niekdajšieho bosa banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka z väzenia pokračuje tento týždeň priamo v priestoroch leopoldovskej väznice. Súd má na tento mimoriadne sledovaný prípad vyhradené tri dni, od pondelka 22. septembra do stredy 24. septembra.
Senát Okresného súdu Trnava skončil dokazovanie v prípade návrhu na podmienečné prepustenie niekdajšieho bosa banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka na slobodu. Dnes nasledoval prednes konečných návrhov.
Zostáva vo väzení
Na doživotie odsúdený niekdajší bos banskobystrického podsvetia Mikuláš Černák zostáva aj naďalej vo väzení. Rozhodnutie senátu Okresného súdu Trnava o návrhoch na podmienečné prepustenie Černáka zatiaľ nie je právoplatné. Černák proti nemu podal sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať Krajský súd v Trnave.
Ako píše Denník N, Černák pred súdom prosil o „druhú šancu“, aby mohol dožiť starobu na slobode. Tvrdil, že by sa na slobode správal v súlade so zákonmi Slovenskej republiky a chcel byť príkladom pre ostatných odsúdených. Súd však jeho argumentom neuvieril a rozhodol, že podmienky na prepustenie nesplnil.
Prísne bezpečnostné opatrenia
Rozhodovanie súdu sprevádzali v priestoroch leopoldovskej väznice prísne bezpečnostné opatrenia. Na začiatku stredajšieho verejného zasadnutia čítal predseda senátu viaceré listiny. Černákova obhajoba zároveň podrobila kritike niektoré vyjadrenia prokurátorky pre médiá.
Návrh na podmienečné prepustenie Černáka z väzenia podalo občianske združenie Reštart-nový život. Černák vlani požiadal, aby sa rozhodovalo o návrhu na prepustenie tak, že je to aj jeho osobný návrh. Spáchané skutky opätovne oľutoval.
Ospravedlnenie za vraždy aj hanba
Na pondelkovom pojednávaní sa Černák postavil pred súd a priamo požiadal o slovo. Vyslovil úprimnú ľútosť nad svojimi skutkami a ospravedlnil sa pozostalým. „Veľmi sa hanbím za túto časť mojej minulosti,“ vyhlásil pri čítaní spisu o šiestich vraždách, na ktorých sa podieľal. Zároveň dodal, že „sa úprimne ospravedlňuje za zločiny aj traumy, ktoré spôsobil obetiam a ich rodinám“.
Pojednávanie odročili ešte v máji
Súd v máji konanie prerušil, keď prokuratúra predložila nové dokumenty z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Leopoldove. Tie nekorešpondovali s pozitívnym hodnotením, ktoré o Černákovi vydalo vedenie väznice. Súdu tak pribudli stovky strán materiálov, ktoré bolo potrebné detailne preskúmať.
Minulosť, ktorá sa nedá vymazať
Černák si odpykáva doživotný trest odňatia slobody za účasť na šiestich vraždách. Išlo o úmyselné usmrtenia vykonané obzvlášť surovým spôsobom zo zavrhnutiahodných pohnútok. V roku 2000 navyše z väzenia objednal vraždu podnikateľa Mariána Karcela. Slovenská legislatíva umožňuje aj doživotne odsúdeným požiadať o podmienečné prepustenie, ak si odpykali minimálne 25 rokov a splnili ďalšie zákonné podmienky. Černák je vo väzení už 27 rokov.
Aj keď Okresný súd v Piešťanoch rozhodol, nie je to konečný verdikt. V prípade odvolania bude rozhodovať krajský súd.
Nahlásiť chybu v článku