Súd vysvetlil, prečo sa Mikuláš Černák nakoniec nedostal na slobodu: Zverejnili písomné zdôvodnenie

Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Nina Malovcová
TASR
Mikuláš Černák
Nové zdôvodnenie súdu v prípade Černáka.

Súd zverejnil písomné zdôvodnenie rozhodnutia, ktorým zamietol žiadosť Mikuláša Černáka o podmienečné prepustenie z výkonu trestu. Podľa senátu nebola splnená zákonná podmienka, že po prepustení existuje predpoklad, že by viedol riadny život.

Podrobnosti zo zdôvodnenia rozhodnutia zverejnil denník Sme, ktorý upozornil na argumenty, o ktoré sa súd pri svojom rozhodovaní oprel, najmä na hodnotenie vyjadrení samotného odsúdeného.

Súd poukázal na Černákove vyjadrenia o 90. rokoch

Súd v rozhodnutí vychádzal aj z vyjadrení niekdajšieho bosa slovenského podsvetia, podľa ktorých boli 90. roky „zlé obdobie“ a on v nich robil „zlé rozhodnutia“. Černák zároveň uvádzal, že si to musí uvedomiť „každý normálny, kto nie je psychopat“. Senát tieto výroky vyhodnotil ako bagatelizovanie vlastnej zodpovednosti a presúvanie viny na vonkajšie okolnosti, konkrétne na spoločenskú situáciu v 90. rokoch.

Podmienky na prepustenie splnené neboli

Podľa súdu z týchto vyjadrení nevyplýva dostatočný predpoklad, že by po prípadnom prepustení viedol riadny život. Práve tento záver bol rozhodujúci pri zamietnutí jeho žiadosti o podmienečné prepustenie.

Foto: TASR/Lukáš Grinaj

V písomnom zdôvodnení však súd zároveň uviedol, že náprava Mikuláša Černáka do budúcnosti nie je vylúčená. Aktuálne však podľa senátu neboli splnené zákonné podmienky, ktoré by umožňovali jeho prepustenie.

Zostáva vo väzení

Na doživotie odsúdený niekdajší bos banskobystrického podsvetia Mikuláš Černák zostáva aj naďalej vo väzení. Rozhodnutie senátu Okresného súdu Trnava o návrhoch na podmienečné prepustenie Černáka zatiaľ nie je právoplatné.  Černák proti nemu podal sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať Krajský súd v Trnave.

Ako sme informovali, Černák pred súdom prosil o „druhú šancu“, aby mohol dožiť starobu na slobode. Tvrdil, že by sa na slobode správal v súlade so zákonmi Slovenskej republiky a chcel byť príkladom pre ostatných odsúdených. Súd však jeho argumentom neuvieril a rozhodol, že podmienky na prepustenie nesplnil.

Na jednom z pojednávaní sa Černák postavil pred súd a priamo požiadal o slovo. Vyslovil úprimnú ľútosť nad svojimi skutkami a ospravedlnil sa pozostalým. „Veľmi sa hanbím za túto časť mojej minulosti,“ vyhlásil pri čítaní spisu o šiestich vraždách, na ktorých sa podieľal. Zároveň dodal, že „sa úprimne ospravedlňuje za zločiny aj traumy, ktoré spôsobil obetiam a ich rodinám“.

Černák na súde v Piešťanoch 2. apríla 2025. Foto: TASR – Lukáš Grinaj

Minulosť, ktorá sa nedá vymazať

Černák si odpykáva doživotný trest odňatia slobody za účasť na šiestich vraždách. Išlo o úmyselné usmrtenia vykonané obzvlášť surovým spôsobom zo zavrhnutiahodných pohnútok. V roku 2000 navyše z väzenia objednal vraždu podnikateľa Mariána Karcela. Slovenská legislatíva umožňuje aj doživotne odsúdeným požiadať o podmienečné prepustenie, ak si odpykali minimálne 25 rokov a splnili ďalšie zákonné podmienky. Černák je vo väzení už 27 rokov.Aj keď Okresný súd v Piešťanoch rozhodol, nie je to konečný verdikt. V prípade odvolania bude rozhodovať krajský súd.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
