Podujatím “Na vlastnej koži” ministerstva vnútra sa zaoberá polícia. Trestné oznámenie podala Holečková

Kampaň Zaži to na vlastnej koži

Foto: Facebook (Matúš Šutaj Eštok)

Zuzana Veslíková
Lucia Mužlová
"Vec je v štádiu predprípravného konania," uvádza polícia.

Ministerstvo vnútra SR spustilo celoslovenskú preventívnu kampaň „Na vlastnej koži“ začiatkom mája. Projekt zameraný na prevenciu drog, kyberšikany a týrania zvierat prostredníctvom interaktívneho kamióna už od začiatku žne kritické ohlasy. Už sa ním zaoberá polícia. 

Polícia prijala trestné oznámenie

„Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave I prijali cestou Okresnej prokuratúry v Bratislave I trestné oznámenie súvisiace s podujatím organizovaným Ministerstvom vnútra SR,“ priblížil hovorca bratislavskej krajskej polície Lukáš Pecek.

Gabriela Kováčová z Krajskej prokuratúry v Bratislave pre TASR uviedla, že trestné oznámenie odovzdala dozorujúca prokurátorka 1. júna na ďalšie konanie vyšetrovateľovi. „Vec je v štádiu predprípravného konania, obvinenie nebolo vznesené žiadnej osobe,“ dodala.

Trestné oznámenie podala poslankyňa Holečková

V súvislosti s roadshow rezortu vnútra podala trestné oznámenie poslankyňa za SaS Martina Bajo Holečková. Polícia podľa nej vyšetruje ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) a speváka Reného Rendyho za mravné ohrozenie mládeže. Ministra vyšetruje aj za machinácie pri verejnom obstarávaní a zneužitie právomocí verejného činiteľa, tvrdí Bajo Holečková.

„Celé obstarávanie tejto akcie ministerstva vnútra bolo viac ako podozrivé,“ podotkla. Poslankyňa takisto uviedla, že Rendy propagoval na tejto protidrogovej akcii alkohol pred deťmi. „Z toho, ako Rendy na akciách ministerstva pred deťmi propaguje alkohol, existuje viacero videí,“ dodala.

Martina Holečková
Foto: TASR/Jaroslav Novák

Šutaj Eštok: Ak kampaň Na vlastnej koži zachráni jeden život, má zmysel

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok je presvedčený, že kampaň Na vlastnej koži, zameraná na drogy, kyberšikanu a týranie zvierat, má zmysel, pokiaľ zachráni aspoň jeden detský život pred tým, aby prepadol drogám. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii na Joj 24 Politika 24. Reagoval tak na otázku, ako vníma, že sa kampaňou začala zaoberať polícia.

„Mňa mrzí, že jediné, čo si z toho vyťahujú médiá, je tá neoficiálna časť, kde je nejaký spevák, ktorý má prilákať ľudí, aby prišli, aby si to podujatie všimli,“ podotkol Šutaj Eštok. Na otázku, ako vníma kritiku na túto kampaň od odborníkov, ako napríklad učitelia či iní, ktorí pracujú s deťmi, odpovedal, že ju pripravovali aj v spolupráci s ministerstvom školstva.

Vzdelávacia akcia pre deti alebo traumatizujúci zážitok?

Ako sme vás informovali ešte začiatkom mája, Slovenská komora učiteľov vydala odporúčanie podujatie nenavštíviť. Upozornila, že môže byť v rozpore s princípmi a cieľmi školského zákona, usmerneniami ministerstva školstva aj odporúčaniami Rady vlády pre duševné zdravie.

Voči kampani sa ohradila aj predsedníčka Slovenskej únie špeciálnych a inkluzívnych pedagógov Svetlana Síthová. Podľa nej projekt využíva vizuálne a zvukové podnety, ktoré môžu deti traumatizovať. Kritizovala napríklad simulácie užívania drog, zobrazenia týraných zvierat či scén šikany.

„Cieľ môže byť ušľachtilý, ale spôsob, ktorý si rezort vnútra vybral, je mimoriadne nebezpečný a neprofesionálny. Žiadna prevencia nemôže obsahovať prvky, ktoré môžu byť zdrojom traumatizácie alebo šoku našich detí,“ uviedla Síthová. Zdôraznila, že prevencia má podľa odborníkov pomáhať, a nie ohrozovať duševné zdravie mladých ľudí.

Názov kampane stigmatizuje zdravotne znevýhodnených

Síthová zároveň kritizovala aj názov kampane „Nebuď hluchý, nebuď slepý“, ktorý podľa nej stigmatizuje ľudí so zdravotným znevýhodnením.

„Pán minister, nikto si nevybral, či chce byť nevidiaci alebo nepočujúci. Toto nie je voľba, to je súčasť života. Každá vyspelá krajina sa správa rešpektujúco k ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Toto je skutočne neprijateľné,“ skonštatovala.

Ministerstvo vnútra SR sa voči obvineniam ohradilo

“Ministerstvo vnútra SR odmieta zavádzajúce a nepravdivé tvrdenia, ktoré sa v posledných dňoch objavili v súvislosti s preventívnym projektom Na vlastnej koži. Považujeme za nešťastné, že sa z kampane zameranej na ochranu detí pred drogami, kyberšikanou a týraním zvierat niektorí aktéri snažia umelo vytvárať negatívny príbeh, ktorý nezodpovedá realite projektu,” uviedlo vo svojom stanovisku.

Projekt Na vlastnej koži nevznikol s cieľom deti strašiť ani ich vystavovať nevhodnému obsahu. Jeho cieľom je modernou a zrozumiteľnou formou upozorniť mladých ľudí na reálne riziká, s ktorými sa stretávajú v online priestore aj v bežnom živote. Ministerstvo vnútra SR odmieta tvrdenia, že projekt je postavený na „šoku“ alebo „extrémnych záberoch,” dodalo. Celé stanovisko Ministerstva vnútra SR k tejto veci nájdete tu.

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