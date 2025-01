MIKI je hitom Netflixu už tri mesiace: Šepká sa, že za toto sa mali Černákovi spoluväzni smiať

MIKI sa stal hitom na domácej aj zahraničnej scéne a aj 5 mesiacov od premiéry naďalej zbiera nadšené reakcie od divákov. Film je tak jedným z najväčších úspechov slovenskej filmovej tvorby.

Článok pokračuje pod videom ↓

Kriminálny triler inšpirovaný skutočnými udalosťami zo života bývalého bosa Mikuláša Černáka rozpráva príbeh o vzostupe jednej z najobávanejších mafiánskych skupín na Slovensku v 90. rokoch.

Hlavnou postavou filmu je Mikuláš Černák, ktorého stvárnil známy slovenský herec Milan Ondrík. Film odhaľuje nielen jeho kriminálnu kariéru, ale aj rodinné vzťahy.

Film sa stretol s obrovským úspechom

Ako sme vás informovali v našom článku, MIKI sa stal najziskovejším slovenským filmom všetkých čias, zarobil takmer 3 milióny eur. Zároveň získal veľkú popularitu aj na zahraničnom trhu, najmä v Čechách, kde zarobil cez 100-tisíc eur.

V kinách mal premiéru 15. augusta, do posledného septembrového víkendu bol v slovenských kinách na prvom mieste najnavštevovanejších filmov a následne sa držal na prvých priečkach, pozrelo si ho 400-tisíc divákov.

Od svojho uvedenia na streamovacej platforme Netflix — 22. novembra 2024 — je podľa Flix Patrolu stále na prvých priečkach najsledovanejších filmov na Slovensku.

Už o pár dní príde do kín druhá časť

Pokračovanie filmu s názvom ČERNÁK prinesie ešte intenzívnejší pohľad na mafiánsky svet a život Mikuláša Černáka. Tento film bude mať premiéru v slovenských kinách už 30. januára 2025.

Vo filme sa zrejme dočkáme ešte väčšej akcie a drámy, pričom sa snímka zameria aj na spravodlivosť, ktorá sa k hlavnému hrdinovi neúprosne blíži. Trailer na druhú časť filmu si môžete pozrieť v našom článku.

Milan Ondrík aj scenárista filmu sa stretli s Mikulášom Černákom vo väzení

S Mikulášom Černákom sa vo väzení stretol scenárista filmu Miro Šifra, ktorý s ním diskutoval o detailoch filmu. Dokonca mal Černák na scenáristu kontakt a po dobu dvoch rokov mu mohol z väzenia telefonovať, údajne však zasahoval len do detailov — aké používali v tej dobe autá a čím kŕmili svojho tigra, no neovplyvňoval to, či sa o niektorej z vykonaných vrážd bude hovoriť alebo nie, ako píšeme v článku.

Okrem scenáristu sa s Černákom vo väzení stretol aj herec Milan Ondrík, ktorý vo filme stvárnil bývalého mafiána. V rozhovore pre Fun Radio o tomto stretnutí prezradil viacero detailov, napríklad aj to, že sa potvrdilo, čo sa o Černákovi hovorí — že má veľkú charizmu.

Ich stretnutie malo vraj uvoľnenú atmosféru, dokonca herec aj zavtipkoval, keď Černákovi povedal: „Miki, narobil si toľko chu***ín a ja to teraz musím hrať.“

Ondrík však priznal, že to, s kým sa rozprával, si uvedomil až po stretnutí, keď sa mu cestou zo stretnutia počas šoférovania začala triasť ruka: „Došlo mi, že som sa bratríčkoval s človekom, ktorý má za sebou veľa životov a to uvedomenie mi prišlo zvláštne. Nemyslel som na to, ale moje telo si to nejako vypýtalo.“

Herec tiež uviedol, že je s filmom spokojný, najmä s tým, ako sa mu podarilo ujať sa svojej role: „Keď som videl niektoré scény vo filme, aj sám som sa zľakol, ako som dokázal zachytiť jeho podobu,“ povedal Ondrík.

V rozhovore sa moderátor Matej Cifra rozprával s hercom tiež o tom, že vo filmovom priemysle sa šepká, ako sa Mikuláš Černák dozvedel, že ho vo filme bude hrať Ondrík. Údajne vo väzení pustili na obrazovke ukážku seriálu Iveta, kde hral Ondrík homosexuála Adriána, ktorý mal v obľube nosiť opätky. Vraj vtedy Černák spoluväzňom povedal, že tento ma ide hrať a všetci väznici sa na tom dobre pobavili.